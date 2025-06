Alex Alice : faire rêver les lecteurs par la BD, à l'époque de Transformers 14

Croiser Alex Alice dans le festival amiénois, et l'on rayonne soudain. L’auteur du Troisième Testament et de Siegfried découvre pour la première fois les Rendez-vous de la bande dessinée, entre soleil printanier et chaleur humaine. Il n’a pas encore exploré toutes les expositions, mais une chose est sûre : « Ça donne envie de revenir. »

Sous la voûte de la halle Freyssinet, nous avons passé une demie-heure de conversation, entre fous rires et réflexions sur son travail en compagnie de l'auteur. Un moment précieux, à découvrir ci-dessous :

S’il fallait désigner un Grand Œuvre dans sa carrière, ce serait sans doute Le Château des Étoiles, série au long cours publiée chez Rue de Sèvres. L’histoire imagine une conquête spatiale… en 1869. Un hommage manifeste à Jules Verne, « mon amour pour Verne est au cœur du projet », confie Alice.

Le récit mêle engins à vapeur, empires rivaux, balbutiements scientifiques et rêves interstellaires. « Je raconte la conquête de l’espace comme si elle avait eu lieu à l’époque de Jules Verne. Donc des aventuriers en redingote, des moteurs à éther, et des nations qui se disputent les cieux. »

Tout part d’une intuition simple : et si on réenchantait l’imaginaire spatial, devenu pour lui « un peu banal ». Il se souvient avoir été bouleversé par les décollages de la navette étant enfant, et désabusé par l’abandon du programme américain. « C’était comme si le futur s’arrêtait. » À ses yeux, les milliardaires comme Musk ou Bezos peinent à recréer ce souffle collectif : « Le tourisme spatial, quelle horreur. »

Son remède ? Une uchronie enthousiasmante, ancrée dans les savoirs et les croyances du XIXe siècle. « Cette époque croyait encore que Mars était sillonnée de canaux, que Vénus abritait une jungle luxuriante… C’est poétique et scientifiquement sincère à la fois. » Le résultat donne une fresque à mi-chemin entre l’épopée scientifique et la rêverie romantique. On y croise des figures inspirées de Napoléon III, des scientifiques à l’ancienne, des rois fous, des pionniers exaltés.

Le projet s’est enrichi avec Les Chimères de Vénus, série cousine scénarisée par Alain Ayroles et dessinée par Étienne Jung. Ensemble, ils bâtissent un univers étendu où Vénus devient le théâtre d’une nouvelle ruée coloniale, digne du XIXᵉ. Une planète de jungles, de dinosaures, et de stations balnéaires.

Le tout orchestré par un certain duc de Chouvigny, inspiré du duc de Morny, beau-frère de Napoléon III. Offenbach n’est jamais loin, et le ton devient plus baroque. « Moi je suis parti sur Wagner, Alain sur Offenbach », résume Alice dans un sourire.

Cette richesse d’inspiration se traduit aussi dans la forme. Alex Alice peint à l’aquarelle, une technique délicate, mais essentielle selon lui : « Je voulais une ambiance douce, éthérée. L’aquarelle, c’est la seule qui pouvait le faire. » Il rejette les excès de l’illustration numérique : « L’informatique permet d’aller trop vite. Moi, j’ai besoin de fermer les yeux, de voir l’image avant de la faire. »

Derrière l’esthétique, il y a une conviction plus profonde : celle d’une époque où science, art et spiritualité dialoguaient. « Le XIXe, c’est encore un moment où les machines portent des symboles, où l’on met Hermès ou une figure mythologique sur un moteur. Ce n’est pas de la nostalgie, c’est un équilibre perdu. »

Le personnage principal, Séraphin, cristallise cette tension entre rêve et raison. Pris entre deux figures paternelles — un père scientifique froid et un roi visionnaire à la Ludwig II — il incarne le conflit entre rationalité et romantisme. « Il fallait un prénom à la hauteur : Séraphin, c’était celui de mon arrière-grand-père, et il portait en lui tout un symbolisme. »

Quand il évoque les canaux de Mars, les traités de Flammarion ou les machines de Hugo, Alex Alice ne cache pas son émerveillement. Il est de ceux pour qui la bande dessinée peut encore faire rêver les enfants. Même après Transformers 14.

Un extrait de ses différentes oeuvres est proposé en fin d'articles.

Crédits photo : Alex Alice - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Amiens célèbre la bande dessinée avec éclat pour ses 29es Rendez-Vous

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com