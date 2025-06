Asadora, Happy, Monster... Naoki Urasawa, auteur en séries

Le président de l’association On a marché sur la bulle, Thierry Cavalié, le confiait : « Nous sommes entrés en lévitation quand il a accepté de venir à Amiens. Naoki donne cette envie de lire, avec un pouvoir transgénérationnel. » Autant dire : magique !

De Jules à Naoki

Le romancier aura « certainement inspiré mon propre parcours et peut-être est-il à l’origine de certaines de mes œuvres », explique le mangaka. Diantre. Fichtre. Diable. Un lien incroyable. Et avec le public, plus encore : au cours de cette après-midi, son concert s’est prolongé avec un plaisir manifeste devant le public qui en redemandait. Encore, et encore, et encore.

« Le monde était déjà bien plus beau, plus intéressant, quand il a accepté de faire l’affiche », nous indique Thierry Cavalié. « Alors sa venue… » Dès 8 h ce 7 juin, les premiers visiteurs faisaient la queue pour… pour quoi ? « Les dédicaces avec Monsieur U. ont été tirées au sort », apprend-on. Plus de 2000 participants pour le tirage au sort de la Masterclass et 2000 autres pour le tirage au sort de la dédicace. Vous avez dit enthousiasme ?

L’afflux de visiteurs que provoque Noaki est tel que les deux espaces librairies dans la halle Freyssinet ont dû s’équiper d’un ordinateur en plus pour fluidifier les ventes. « Nous avons au moins deux fois plus de ventes, probablement trois fois plus sur la seule journée de samedi », estime Laurent Marioni, de la librairie Bulle en stock qui prend en charge les espaces de commercialisation.

Laquelle journée n’est pas encore achevée quand nous publions cet article… Et bien entendu, les jauges de visitorat s’affolent. « On a vu l’exposition à la Maison de la culture », nous lance une troupe de quatre adolescents, « et on s’est dit que ce serait mieux de passer à la halle, puisque c'est gratuit ». Juste pour découvrir le pendant de la réalisation offerte au public sous les voûtes de Freyssinet. Pas de place pour la masterclass, hélas, mais une déception finalement moindre, que de prendre part à la liesse.

Une incroyable immersion

De fait, l’exposition “Naoki Urasawa, auteur en séries” n’est pas une simple rétrospective : c’est une expérience de lecture spatialisée, où le manga devient architecture, sculpture, installation. À travers une muséographie intelligente et ludique, elle réussit à incarner la diversité et la cohérence de l’œuvre d’Urasawa. Chaque salle devient un épisode, chaque décor un chapitre grandeur nature. L’œuvre se déplie en espace, se traverse comme une fiction vivante.

Dès l’entrée, un mur de visages crie, pleure, rit, s’indigne. Une galerie d’expressions venues tout droit de Yawara !, série culte du mangaka japonais. Dans ce hall de portraits, les émotions sautent aux yeux. Une clameur s’élève, presque audible : « D’ACCORD !! » L’exposition donne le ton. Elle ne présente pas des œuvres, elle les met en scène. Comme les séries qu’elle célèbre.

Naoki Urasawa raconte en chapitres. L’exposition adopte le même souffle. Une succession d’espaces, cloisonnés comme des cases, recrée l’univers de ses grandes sagas. Yawara!, Happy!, Monster, Asadora!, 20th Century Boys... Chaque segment propose une ambiance, un rythme, une couleur propre. Une fresque vivante, construite pour se lire à pied.

Des corps en mouvement

Le parcours débute par le sport. Le judo d’Yawara!. Le tennis de Happy!. Des planches tendues sur fond vert. Des balles encastrées dans les murs. L’œil suit les trajectoires, ressent l’énergie. Chaque planche frappe comme une attaque, rebondit comme un service.

L’accrochage adopte la logique du terrain. Série droite, frontalité nette. Un match visuel. L’intensité dramatique se déploie case après case. Urasawa dessine l’effort, la concentration, la tension. L’exposition en accentue le souffle.

Plongée dans l’inquiétude

Un couloir. Une porte entrouverte. Changement de décor. Monster s’infiltre dans un salon bourgeois. Tapisserie fleurie, bibliothèque noire, tableau doré. Le cadre s’incline. Une case échappe au mur. Une phrase s’écrit au rouge : « Das Monster in mir will explodieren. »

L’atmosphère se tend. Plus question de performance, ici tout vacille. Les objets parlent. La fiction ronge le décor. Une salle de réception attend ses convives, nappes blanches et bouteilles vides. Le dîner est servi, mais le crime rôde.

Une maison européenne devient le théâtre de la psychose. Monster envahit l’espace. Les murs racontent la paranoïa. La bande dessinée bascule dans le thriller, la scénographie dans l’expérience mentale.

De l’enfance à la catastrophe

L’air devient plus léger. Un ciel bleu remplit les murs. Des nuages flottent sous les planches suspendues. Des ballons rouges tiennent les fils de l’histoire. Bienvenue dans Asadora!.

PODCAST – Naoki Urasawa, le petit Poucet du manga

Le vent tourne. L’enfance se confronte à la destruction. Un typhon approche. Une vague géante surgit au centre de l’espace. Sculpture noire, déchirée, monumentale. La menace prend forme. Une bête marine ? Un souvenir d’apocalypse ? Un cri figé dans le décor.

Plus loin, un petit avion jaune fend l’horizon. Suspendu à la voûte, il ouvre une échappée. Une promesse de fuite. Peut-être de résilience.

Lecture grandeur nature

À Amiens, le manga devient architecture. L’exposition transpose le style Urasawa dans l’espace réel. Chaque œuvre dispose de son territoire, chaque genre de son ambiance. Légèreté comique, drame psychologique, épopée post-catastrophe. Une série d’expériences immersives.

Le visiteur ne consulte pas des planches. Il les traverse. Le regard circule avec le même vertige que dans les albums. La scénographie module les émotions. Douceur, tension, vertige. Tout vibre.

Le génie du rythme

Urasawa construit ses récits comme des puzzles. L’exposition adopte le même principe. Une multitude de fragments reliés par le fil d’une narration sensible. Une démonstration éclatante de ce que peut devenir une exposition de bande dessinée. Un art du montage, un hommage au suspense, une célébration de la case.

À la sortie, le visiteur garde en tête une galerie de visages, une bibliothèque penchée, une vague menaçante, des ballons dans le ciel. Des images fortes. Des moments de lecture incarnés. Une œuvre en séries. Un auteur hors normes. Une exposition à la hauteur de l’univers qu’elle déploie.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Amiens célèbre la bande dessinée avec éclat pour ses 29es Rendez-Vous

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com