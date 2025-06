Rassemblement en soutien aux grévistes ce 7 juin sur l'esplanade de la BnF

En dix ans, la BnF a perdu plus de 300 postes. Dans le même temps, les missions historiques de l’établissement se poursuivent – et s’alourdissent – sans que les moyens humains ni budgétaires ne soient renforcés. Résultat : les personnels sont mis en difficulté pour faire face, tandis que de nouveaux projets viennent encore alourdir la charge, sans ressources supplémentaires.

Si la crise actuelle trouve sa source dans des années de politiques d’austérité imposées à l’ensemble des services publics, un tournant a été franchi en 2022 par la direction de la BnF. Depuis cette date, elle recourt à un personnel ultra-précaire pour assurer des missions pourtant permanentes.

Les vacataires, autrefois recruté·es en CDI à temps partiel allant jusqu’à 70 %, ne sont désormais embauché·es qu’en CDD d’un an, renouvelables une seule fois, sur des volumes horaires réduits. Salaires bas, précarité sociale, inégalités de traitement : tel est désormais le quotidien de ces agent·es qui assurent pourtant des tâches fondamentales, comme l’accueil du public et la mise à disposition des collections patrimoniales.

Trois mois après le début de la grève, les revendications demeurent identiques :

• la titularisation en CDI des contractuel·les à temps incomplet, lorsqu’ils répondent à des besoins permanents (jusqu’à 110h/mois) ;

• l’arrêt immédiat des suppressions de postes et la création de nouveaux emplois, notamment en catégorie C et dans les filières les plus exposées ;

• des moyens budgétaires supplémentaires pour remplir correctement les missions, financer les primes, garantir l’égalité femmes/hommes et moderniser les infrastructures.

Un rassemblement solidaire est organisé samedi 7 juin dans le hall d’entrée de la BnF (Paris 13e, métro ligne 14 Bibliothèque François-Mitterrand ou ligne 6 Quai de la Gare). Des prises de parole y auront lieu, en écho aux luttes similaires menées ailleurs et une pétition est toujours en ligne.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com