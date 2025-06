Chantal Montellier : fondatrice du prix Artémisia, 50 ans de BD et de féminisme

Née à Saint-Étienne, elle revendique une ascendance aux multiples strates sociales : petit patronat, ingénierie catholique, contremaîtres de mine. À ses yeux, « tout cela formait une même tribu, qui marchait au pas des mêmes intérêts ». En mai 1968, étudiante aux Beaux-Arts, elle bascule. Elle découvre une réalité sociale plus vaste que celle à laquelle l’avait confinée son milieu familial.

Chantal Montellier est reconnue pour son engagement politique et féministe. Son style graphique, souvent en noir et blanc, évolue vers des expérimentations visuelles mêlant collages et éléments pop art. Elle utilise la bande dessinée comme un outil de contestation, dénonçant les dérives autoritaires, l'eugénisme, la marchandisation des individus et la surveillance généralisée.

Ses premiers pas dans le dessin de presse s’effectuent entre deux cours, à l’invitation d’un collègue anarcho-syndicaliste, responsable du journal Combat syndicaliste. Là, une phrase qui revient encore à son esprit : « Pour une fille, tu dessines pas mal. » Laconique, symptomatique. Montellier comprend alors la rareté des femmes dans ce domaine. Elle se lance dans l’illustration politique, sans modèle ni filiation revendiquée, portée par un goût prononcé pour la satire et l’analyse sociale. La peinture pure s’efface devant l’urgence de l’époque.

Le militantisme politique, elle le vit d’abord dans les cercles trotskystes, avant de prendre ses distances : « “Les prolos sont des cons”, m’a-t-on dit. Alors j’ai répondu : “Je préfère rester avec eux.” » Elle s’oriente vers le Parti communiste, sans cesser de garder ses distances avec les injonctions idéologiques. « Dès qu’un chef me dit de tourner à gauche, je tourne à droite. »

Son trait trouve sa place dans L’Humanité, où elle découvre un paradoxe troublant : certains dessinateurs en poste y avaient été proches de Brasillach. « Recyclage de collaborationnistes dans une presse marxiste. » Elle pointe l’incapacité du parti à comprendre la puissance de l’image : « Les Rouges ne savent pas ce que c’est qu’une image. »

Dans les années 1970, elle publie une bande dessinée sur la loi Veil et les entraves à l’IVG dans les hôpitaux. « Je mets au défi quiconque de trouver un recul équivalent sur le sujet. » Cette œuvre l’ancre comme figure singulière dans un paysage masculin et souvent sexiste. L’accueil réservé par ses collègues masculins reste froid. « Pas si bien que ça », glisse-t-elle, dans un sourire en coin.

Lorsque les soutiens politiques et les journaux disparaissent dans les années 1990, elle se tourne vers l’animation d’ateliers d’écriture. « J’ai passé dix ans à bosser avec des détenus, des étudiants en architecture, des jeunes de quartier… Mais ce n’était pas mon rêve. »

Féministe convaincue, plus qu'acharnée, elle fonde en 2007 le prix Artémisia, avec Jeanne Puchol, destiné à valoriser la bande dessinée féminine. « Regardez où en est la BD faite par les femmes aujourd’hui. Artémisia a fait bouger les lignes. » Pourtant, pas une seule exposition à Angoulême, malgré une carrière entamée dès 1972. « Quand on demande pourquoi, on répond : Montellier, elle est stalinienne. Ça suffit. »

L’ironie, encore. L’humour noir comme dernier rempart. « Je suis pour un goulag… mais humanitaire. » Un rire s’échappe, grinçant, lucide. À 78 ans, Chantal Montellier reste une voix essentielle, dissonante, nécessaire.

Elle vient de publier aux Humanoïdes Associés Social Fiction, un recueil de bandes dessinées de Chantal Montellier, publié en décembre 2024 par Les Humanoïdes Associés. Il rassemble trois œuvres majeures de l’autrice : Wonder City, Shelter Market (anciennement Shelter) et 1996 again (anciennement 1996), initialement parues entre 1978 et 1983 dans le magazine Métal Hurlant.

Elle a retravaillé ses œuvres au fil du temps, considérant que toute création doit évoluer avec son époque et son autrice. Ainsi, Shelter est devenu Shelter Market avec l'ajout de nouvelles pages et une approche visuelle renouvelée, tandis que 1996 a été revisité sous le titre 1996 again.

Social Fiction est une pépite de pertinence et de lucidité : une critique incisive des sociétés contemporaines à travers des récits dystopiques. Les thématiques abordées, telles que le contrôle des naissances, la surveillance et l'autoritarisme, résonnent fortement avec les enjeux actuels. L'œuvre est à considérer, ni plus ni moins, comme une référence en matière de bande dessinée politique et féministe.

Wonder City

Cette histoire se déroule dans une ville dystopique où l’eugénisme et la vidéosurveillance sont omniprésents. Les naissances y sont strictement contrôlées par un ordinateur central nommé Nimbus, qui décide des couples autorisés à procréer. Le récit suit un cadre bien intégré qui tombe amoureux d’une musicienne rebelle, remettant en question les fondements de cette société autoritaire.

Shelter Market

Dans ce récit, des survivants d’une catastrophe nucléaire se réfugient dans le sous-sol d’un centre commercial transformé en abri antiatomique. Le directeur du magasin y instaure un régime dictatorial, imposant des règles de plus en plus sévères et privant progressivement les habitants de leurs libertés.

1996 again

Cette section regroupe plusieurs histoires courtes abordant des thématiques sociales, politiques et philosophiques. Les récits traitent de sujets tels que la surveillance, la discrimination et l’autoritarisme, offrant une réflexion critique sur la société contemporaine.

