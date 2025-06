Plongée dans Verts : quand la BD devient forêt, science et manifeste politique

Voilà bien l’un des talents qu’on reconnaîtra sans peine au travail scénographique réalisé à Amiens par les Rendez-vous de la bande dessinée. Cette faculté à immergé les visiteurs dans l’ambiance d’une œuvre (ou de plusieurs) pour donner aux visiteurs la pleine mesure du travail réalisé. Et titiller la curiosité au point qu’il devienne impossible de ne pas se précipiter sur l’histoire originelle.

Une dystopie organique et militante

Verts se déploie dans un monde où la nature a repris ses droits sur une société humaine dévastée par ses propres excès. L’ouvrage se distingue par une approche entre la fable écologique et le récit d’enquête, dans un style graphique riche, détaillé, souvent proche du documentaire.

L’histoire repose sur une enquête à la fois urbaine et biologique : des personnages évoluent dans une mégapole en ruines lentement colonisée par le végétal. Le récit entremêle des thématiques politiques — immigration, autoritarisme, activisme — et scientifiques — botanique, génétique, adaptation. On y sent un héritage du biopunk, mais passé au filtre du réel : pas de science-fiction spectaculaire, mais une extrapolation minutieuse de nos crises actuelles.

Un graphisme : précision, narration et atmosphère

Le dessin de Marion Besançon est fondamental : tantôt chirurgical dans le détail (plantes, instruments de laboratoire), tantôt lyrique (végétation luxuriante, compositions de planches oniriques). Il s’accompagne d’un noir et blanc net, presque clinique, qui accentue l’étrangeté du monde présenté. Certaines pages sont organisées comme des planches naturalistes ou des pages de carnet de terrain.

Ce style visuel participe à une narration lente, méditative, propice à la contemplation autant qu’à la réflexion.

Verts, ou la folle surconsommation

Un bureau de recherche, un microscope braqué sur une feuille, un véhicule à moitié dévoré par les plantes… L’exposition consacrée à Verts ne se contente pas d’illustrer une bande dessinée : elle en fait une expérience à vivre, à traverser, à ressentir. Chaque espace recréé agit comme un chapitre immersif qui transpose le visiteur dans les lieux-clés de la narration.

Dès l’entrée, une reconstitution minutieuse d’un bureau de recherche donne le ton : ordinateur, imprimantes, plans étalés sur la table — nous sommes plongés dans les coulisses d’une enquête rigoureuse, presque policière. Puis le décor bascule : une chambre d’hôpital surgit, froide et clinique, peuplée de rideaux plastiques transparents qui rappellent autant les zones de quarantaine que les interstices flous entre l’humain et le non-humain. Plus loin, une table de laboratoire expose un microscope, clin d’œil direct aux préoccupations biologiques et scientifiques de la bande dessinée.

Mais c’est dans les zones végétales que l’exposition prend une dimension sensorielle rare. Le sol est recouvert de terre, de souches, de feuilles mortes. Des plantes, parfois vraies, parfois artificielles, envahissent les lieux. On ne regarde plus l’exposition, on la foule, on la hume, on s’y perd. À ce stade, la BD est devenue forêt, terrain vivant, territoire où l’imaginaire se confond avec la matière.

La cohérence plastique du dispositif renforce encore cette immersion. Les planches originales sont accrochées aux murs, mêlées à des objets scientifiques et à des installations végétales. Un travail subtil de citations visuelles tisse un dialogue permanent entre les pages dessinées et leur transposition en volume. Même les rideaux de plastique participent de cette narration : ils suggèrent autant des laboratoires confinés que des seuils à franchir, des frontières poreuses entre les règnes, les identités, les mondes.

Et puis, surgit un geste fort : un vieux véhicule, recouvert de végétation, à moitié digéré par une nature conquérante. Là, la fiction déborde, s’ancre dans le réel. Le monde de Verts a colonisé notre monde. L’invasion est en cours, littérale et symbolique.

Enfin, l’exposition ne cache pas son ancrage politique. Un panneau affiche sans détour : “NOUS REFUSONS L’INVASION”. Autour, des tracts, une scénographie qui évoque une cellule militante ou un squat artistique. Ce choix assume pleinement la dimension anticoloniale et écologiste du récit. L’espace d’exposition devient un lieu de lutte, de réflexion critique, de prise de parole.

Ce parcours ultra-sensoriel réussit à faire de la bande dessinée un territoire à explorer, une fiction incarnée, un manifeste visuel. Une exposition comme un écosystème, vivace et insoumis. Ne reste plus qu'à découvrir le livre.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Amiens célèbre la bande dessinée avec éclat pour ses 29es Rendez-Vous

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com