Aventures, humour et sortilèges : comment Brume a conquis le cœur des lecteurs

Avec près de 150.000 exemplaires vendus des trois tomes (donnée : Edistat), la BD jeunesse a trouvé une nouvelle héroïne aussi malicieuse qu’attachante : Brume est une série imaginée par le duo Carine Hinder (illustrations) et Jérôme Pélissier (scénario) et publiée chez Glénat en 2023.

La petite sorcière bretonne

Mêlant magie, humour et aventures, cette trilogie féerique plongée dans les brumes de Bretagne a conquis autant le public que la critique. Entre les prix reçus et la sélection catégorie Jeunesse au FIBD, pas étonnant qu’un quatrième tome soit d’ores et déjà annoncé pour prolonger le sortilège en 2025.

« La brume bretonne est magique. C’est en regardant par la fenêtre un matin qu’on a eu l’idée de cette petite fille perdue dans les bois, née de la brume elle-même », assurait Carine Hinder auprès de Comixtrip. Et son complice d’ajouter : « Nous voulions une héroïne imparfaite, qui rate souvent, mais qui ne renonce jamais. Brume apprend en marchant, elle se relève toujours. C’est ça qui la rend attachante. »

Des villageois inspirés de proches, Brume transcende la fiction pour devenir un objet patrimonial vivant, enraciné dans un lieu réel. Elle crée une passerelle entre la bande dessinée et le territoire, une approche originale et engageante. Au point que l’office du tourisme aura vu débarquer des visiteurs qui se revendiquaient lecteurs de la BD.

Nouvelle héroïne incontournable

C’est que l’ancrage territorial et mythologique est fort, avec une inspiration directe tirée du patrimoine local. Et la Bretagne, ses brumes, ses légendes sont rapidement devenues un terrain de chasse pour les auteurs.

Leur démarche artisanale, presque autodidacte dans les premiers temps, révèle une dynamique de création spontanée, marquée par l’envie d’explorer de nouveaux formats. Le passage du livre jeunesse à la BD fut d’ailleurs presque vécu comme une libération graphique.

Et l’on ressent bien cela : l’osmose entre les deux, accentuée par cette proximité géographique et émotionnelle, aura favorisé une créativité rare. Or, si la première trilogie constitue une entité narrative fermée, les auteurs projettent un développement plus large de l’univers, à la manière des grandes séries jeunesse. Une possible continuité qui évoque les logiques de franchises à la Mortelle Adèle ou La Famille Fantastique.

Carine Hinder développe un dessin tout en rondeur et en mouvement. Les visages expressifs, les couleurs lumineuses, les décors foisonnants évoquent à la fois le cartoon et le conte. Une touche personnelle qui séduit. Le dessin en devient raivissant, fourmille de détails, le tout porté par une véritable chaleur. La mise en page, vive et fluide, renforce l’élan narratif.

Le scénario de Jérôme Pélissier joue la carte de l’humour tendre, du rythme, des dialogues enlevés. Brume alterne scènes drôles et moments d’émotion. L’univers rappelle les grandes figures jeunesse tout en conservant un ton singulier. Et justement, c’est ce projet scénaristique, trop dense pour un livre illustré, qui les a finalement poussés vers la bande dessinée.

Brume n’est ni sage, ni parfaite. Elle râle, se trompe, persévère. Elle incarne cette nouvelle génération d’héroïnes imparfaites, drôles, spontanées. Jérôme Pélissier explique : « On voulait une héroïne imparfaite, qui rate souvent, mais qui ne renonce jamais », se souvenait le scénariste. Sa quête la fait grandir, découvrir l’amitié, la mémoire, la confiance.

La place qu’occupe cette exposition aux Rendez-vous de la bande dessinée reflète à merveille cet univers enchanteur et gentiment chahuteur. Entre malice et invitation au voyage, dans un univers de sorcellerie, un régal assuré pour les petits, sous le regard enchanté des grands. Des jeux sont au programme, dans une scénographie à hauteur d'enfant, et particulièrement respectueuse de l'esprit des trois tomes.

Jusque dans la maisonnette de sorcière ouverte aux jeunes visiteurs qui parcourront l’intérieur d’une apprentie, ses secrets et ses mystères. Un véritable régal !

Pour aller plus loin : les trois livres

Dans un paysage riche en héroïnes (Mortelle Adèle, Cerise, Bergères Guerrières), Brume tire son originalité de son humour, de son folklore breton, de son ambiance douce et magique. Loin des grandes sagas épiques, elle explore un territoire plus intime et poétique, avec des dialogues pétillants et un sens de la fantaisie assumé. Une série accessible dès 8 ans, mais pleine de finesse.

Tome 1 – Le Réveil du dragon (avril 2023)

Brume, une fillette recueillie dans la forêt par un pêcheur, découvre un grimoire de magie que son père adoptif a trouvé avec elle.Convaincue qu'elle est destinée à devenir une grande sorcière, elle ouvre sa propre échoppe avec l'aide de son cochon Hubert et de son ami Hugo.

Mais ses sorts ne fonctionnent pas comme prévu, et ses premières tentatives plongent le village dans une épaisse brume.Elle décide alors d'affronter un dragon pour prouver sa valeur.

Tome 2 – La Forêt des âmes perdues (janvier 2024)

Après avoir vaincu le dragon, Brume apprend que son grimoire appartenait à Naïa, une puissante sorcière disparue depuis longtemps.Déterminée à percer le mystère de sa disparition, elle part à la recherche de l'antre de Naïa, située au cœur de la forêt des âmes perdues, un lieu dangereux peuplé de créatures.

Tome 3 – La Source des secrets (octobre 2024)

Brume poursuit sa quête pour retrouver Naïa et découvrir la vérité sur ses origines.Accompagnée de ses fidèles compagnons, elle affronte de nouveaux défis et révèle des secrets enfouis, tout en affirmant sa place en tant que sorcière.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Amiens célèbre la bande dessinée avec éclat pour ses 29es Rendez-Vous

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com