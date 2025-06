Une mobilisation samedi 7 juin pour soutenir les grévistes de la BnF

En effet, depuis trois mois, des agents de la BnF sont en grève, principalement les samedis. Déjà 18 jours de grève ont été comptabilisés pour dénoncer une situation devenue, selon eux, intenable. « Avec plus de 300 postes supprimés en une décennie, il devient impossible d’assurer les missions fondamentales de la bibliothèque », alertent-ils. D’autant que parallèlement, toujours selon ces derniers, de nouveaux projets sont régulièrement lancés, sans moyens humains ni budgets supplémentaires.

Une mobilisation toujours active

Les syndicats de la Bibliothèque nationale de France tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme, dénonçant l’« ultra-précarité » instaurée selon eux par la réforme du service public de 2022. Cette réforme a entraîné le recours systématique à des contractuels en CDD d’un an, renouvelables une seule fois, employés à temps incomplet, entre 60 et 80 heures mensuelles, pour des salaires qualifiés de « très bas ». Ces agents, désignés sous l’acronyme ACTI, assureraient pourtant des missions jugées essentielles, notamment dans l’accueil du public et la circulation des collections.

« Inégalités de droits, insécurité sociale et fatigue accumulée sont devenues la norme », assurent les syndicats.

Les syndicats pointent par ailleurs de nombreuses atteintes aux droits des personnels : congés non respectés, impossibilité d’accès aux formations, absence de remboursements pour les frais universitaires. Le sous-effectif, déjà massif, est selon eux aggravé par la perte de plus de 300 postes en quinze ans, dont près d’un tiers dans les effectifs de catégorie C, notamment chez les magasiniers. Les secteurs spécialisés tels que les métiers d’art ou le catalogage seraient eux aussi particulièrement fragilisés.

Par ailleurs, l’insuffisance budgétaire empêcherait l’attribution systématique de la prime d’ancienneté et limiterait les achats de matériel destiné à la conservation.

En réponse, la direction de la BnF rappelle que depuis 2016, certains ANTI (l’ancien statut) peuvent accéder à des contrats à durée indéterminée, avec des hausses de quotité allant jusqu’à 110 heures mensuelles. Elle justifie la réforme de 2022 par la baisse de fréquentation enregistrée après la pandémie de Covid-19, tout en soulignant que 1,1 million de visites ont été comptabilisées en 2024, contre 920.818 en 2019. Elle affirme par ailleurs avoir renforcé les effectifs de magasiniers titulaires depuis 2022.

Après trois mois de mobilisation, les agents de la Bibliothèque nationale de France mobilisés réclament l’embauche en contrat à durée indéterminée des contractuels à temps incomplet, l’arrêt des suppressions de postes et la création de nouveaux emplois - en particulier dans les filières les plus fragilisées et les catégories les plus touchées. Ils appellent par ailleurs à des moyens budgétaires renforcés pour permettre à l’institution de remplir ses missions dans de bonnes conditions, assurer le financement des primes, garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et renouveler des infrastructures jugées vétustes.

Une pétition a par ailleurs été lancée en ligne le 21 mars dernier, relayant un message clair : « Arrêtez la précarité à la BnF : cessons les contrats intolérables et le sous-effectif ! » Une caisse de solidarité a également été mise en place.

Le rassemblement du samedi 7 juin, ouvert à toutes et tous, se tiendra dans le hall d’entrée de la BnF, site François-Mitterrand, Paris 13e. Des prises de parole sont prévues, avec des interventions croisées de différents secteurs confrontés à des politiques similaires.

Photographie : la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, à Paris (Manu Dreuil, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com