Amazon supprime des postes chez Kindle et Goodreads

« Dans le cadre de nos efforts continus pour rendre nos équipes et nos programmes plus efficaces, et mieux les aligner sur notre feuille de route stratégique, nous avons pris la décision difficile d’éliminer un petit nombre de postes au sein de l’organisation Books », a déclaré un représentant du groupe. L’efficacité avant tout, même quand il s’agit de littérature...

Une rationalisation progressive de l’entreprise

Le nombre exact d’emplois supprimés est malgré tout limité : moins de 100 personnes sont concernées, selon les informations confirmées jeudi par l’entreprise basée à Seattle. Ce mouvement, bien qu’à petite échelle, reflète une tendance plus large d’ajustements progressifs dans plusieurs branches d’Amazon, notamment dans les équipes en charge des appareils électroniques et des services, la division Wondery (podcasts), ainsi que les pôles communication et distribution.

Ces décisions s’inscrivent dans la stratégie plus globale portée par Andy Jassy, directeur général d’Amazon depuis juillet 2021, qui cherche à réduire les niveaux hiérarchiques intermédiaires et à combattre ce qu’il qualifie d’« excès de bureaucratie » dans certaines branches du groupe. Depuis fin 2022, Amazon a engagé plusieurs vagues de licenciements, affectant au total plus de 27.000 postes dans l’entreprise, toutes divisions confondues, selon un bilan établi par The Verge et CNBC en 2023.

Ces nouvelles coupes dans la division Livres interviennent malgré une légère reprise de l’emploi chez Amazon : d’après les chiffres publiés le mois dernier, l’entreprise a créé environ 4000 postes au premier trimestre 2025 par rapport au quatrième trimestre 2024. Enfin, les marchés n’ont pas réagi de manière significative à l’annonce : l’action Amazon a clôturé en hausse de 0,3 % jeudi, mais reste en baisse de 5,6 % depuis le début de l’année.

Amazon a réalisé un excellent premier trimestre 2025, porté par la croissance du cloud et de l’intelligence artificielle. Le bénéfice net a bondi de 64 % sur un an, atteignant 17,1 milliards de dollars, soit 1,59 dollar par action, au-dessus des prévisions de Wall Street (1,37 $). Le cloud reste le principal moteur de rentabilité du groupe.

