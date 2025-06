Mangas, BD, romans : six prix pour éveiller les jeunes lecteurs

Prix Mangawa

Lancé il y a 21 ans par la librairie L’Ange bleu, le Prix littéraire Mangawa a pour objectif d’orienter les jeunes vers la découverte de mangas de qualité en faisant connaître et apprécier les mangas à ces derniers.

Catégorie 9/10 ans

Shonen : Ramen Akaneko Tome 1 — Angyaman (Kurokawa)

Catégorie 11/14 ans

Shonen : Pour un petit bout de toi… Tome 1 — Morishita, Suu (Akata)

Shojo : Mon vœu le plus sincère Tome 1 — Kiri (Kotoon)

Seinen : Le Retour du clan Hwasan Tome 1 — Biga (Sikku Webtoon)

Catégorie 15/18 ans

Shonen : Omniscient Reader’s Viewpoint Tome 1 — Singsong, Umi, Sleepy-C (Pika)

Josei : Les Âmes enflammées — Ringo Starr, Tsuru (Glénat)

Seinen : Classroom of the Elite Tome 1 — Kinugasa, Shogo ; Tomose, Shunsaku ; Ichino, Yuyu (Ototo)

Catégorie 18/25 ans

Seinen : Confidences d’une prostituée — Saito, Takao (Akata)

La sélection est faite par Thierry Lequenne, accompagné d’Hiba et Yasser Boudhim. Le vote s’effectue à bulletin secret, en établissement scolaire ou bibliothèque, après un débat entre lecteurs. Les animateurs peuvent aussi voter, mais leur voix est comptée à part. Les résultats sont dévoilés en avril à Paris, lors d’une cérémonie en présence des éditeurs et, si possible, des auteurs.

Prix Bulles de Cristal

Lancé il y a 14 ans par la librairie L’Ange bleu, le Prix littéraire Bulles de Cristal a pour objectif de proposer à la lecture et au vote, parmi les milliers de bandes dessinées qui sortent chaque année, des ouvrages dont le graphisme, l’histoire, les personnages et les dialogues sont particulièrement exigeants.

Catégorie 9/10 ans (Ex-aequo)

Goupile, la sorcière Tome 1 ; Le Mystère des rochers qui poussent — Milena (Éditions de la Gouttière)

Mardival — Yann Cozic (Glénat)

Catégorie 11/14 ans

La Cuisine des ogres : Trois-fois-morte — Fabien Vehlmann (Rue de Sèvres)

Catégorie 15/18 ans

Le Grand Large — Jean Cremers (Glénat)

Prix Comiks

Lancé il y 7 ans par la librairie L’Ange bleu, le Prix littéraire Comiks a pour objectif de proposer à la lecture et au vote, parmi les centaines de comics qui sortent chaque année, des ouvrages dont le graphisme, l’histoire, les personnages et les dialogues sont particulièrement exigeants.

Catégorie 11/14 ans

Dark Knights of Steel T.1 — Tom Taylor, Yasmine Putri (Urban Comics)

Catégorie 15/18 ans

Jusqu'ici tout va bien — Gary D. Schmidt, Nicolas Pitz (Rue de Sèvres)

Catégorie 18/25 ans

Âme augmentée — Ezra Clayton Daniels (404 Éditions)

Prix Chimère

Lancé il y 15 ans par la librairie L’Ange bleu, le Prix littéraire Chimère a pour objectif d’orienter les jeunes lecteurs vers la découverte d’ouvrages de qualité, la fréquentation des centres de documentation et bibliothèques, de mettre en place un fond spécifique et d’organiser partenariats et modules pédagogiques.

Catégorie 9/10 ans

La Fabuleuse expédition d’Astrale : L’île aux mille récifs — Lily-Belle de Chollet, Chevalier Gambette (Nathan)

Catégorie 11/14 ans

L’Invisible de l’internat Blesswood — Oxanna Hope (Scrineo)

Catégorie 15/18 ans

Le Chemin de la Dame — Marie-Noëlle Pichot (Gulf Stream)

Catégorie 15/18 ans

Les Magni-Freaks — Gaspard Flamant (Sarbacane)

Prix Real

Lancé il y a 10 ans par la librairie L’Ange bleu, le Prix littéraire Real a pour objectif d’orienter les jeunes lecteurs vers la découverte d’ouvrages de qualité, de favoriser la fréquentation des centres de documentation et bibliothèques, de mettre en place un fond spécifique et d’organiser partenariats et modules pédagogiques.

Catégorie 11/14 ans (Ex-aequo)

#Toutlemondedetestelouise — Annelise Heurtier (Casterman)

L’Héritage de Judith Blackwood — Nathalie Somers (Didier Jeunesse)

Catégorie 15/18 ans

Le Bleu des souvenirs d’été — Lily-Belle de Chollet, Sébastien Pelon (Didier Jeunesse)

Prix Takavoir

Lancé il y a 3 ans par la librairie L’Ange bleu, le Prix littéraire Takavoir a pour objectif d’orienter les jeunes lecteurs vers la découverte d’ouvrages diversifiés de qualité, de les amener à fréquenter la Bibliothèque Centre Documentaire (BCD) des écoles ainsi que les bibliothèques et médiathèques, de leur permettre d’acquérir un statut de lecteur de littérature, de mettre en place ou compléter un fonds d’ouvrages diversifiés et de lancer d’autres animations autour du prix et établir des partenariats avec d’autres établissements.

Catégorie Album

Les Lurons de la forêt : Une comédie en V actes — Anthony Martinez (Kaléidoscope)

Catégorie Conte

Le Conte du pêcheur — Sally Nicholls, Julia Sarda (Gallimard-Jeunesse)

