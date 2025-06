Hachette Livre : un proche de Bolloré prend la main sur la littérature

À l’occasion du départ à la retraite de Nathalie Jouven, la Branche Littérature sera désormais placée sous la supervision directe de Jean-Christophe Thiery — Jean-Christophe Thiery de Bercegol du Moulin de son nom complet —, directeur général délégué de Hachette Livre.

Il sera accompagné dans cette mission par :

Katie Stewart, promue secrétaire générale adjointe, en charge des missions administratives et financières ;

Katie Stewart, diplômée de l’University of Bath en Business Administration, débute sa carrière en 1987 chez Barclays à Londres, puis rejoint la filiale française en 1992. Elle intègre ensuite The Body Shop France, participant à la restructuration de l’entreprise. En 1999, elle rejoint Hachette Livre au contrôle de gestion central, puis devient en 2001 directrice du contrôle de gestion de la Branche Littérature. Elle a également accompagné le groupe dans ses premières acquisitions au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Émilie Revesz Benayoun, promue secrétaire générale adjointe, en charge du développement et des partenariats ;

Émilie Revesz Benayoun est ancienne élève de l’École normale supérieure (Ulm) et agrégée de lettres modernes. Après une expérience chez Robert Laffont, elle enseigne à l’Université Paris-Sorbonne, puis devient plume en cabinet ministériel (2008-2012). Elle rejoint ensuite L’Oréal, où elle occupe divers postes, dont celui de directrice de projets à la direction générale de Vivendi. Depuis octobre 2024, elle était chargée de mission auprès d’Arnaud Lagardère.

Patricia Vaugiac, directrice de la diffusion de la Branche, désormais rattachée également à Jean-Christophe Thiery.

Patricia Vaugiac, diplômée de l’ESC Marseille-Provence, commence sa carrière dans le marketing sportif à l’Olympique de Marseille, avant de rejoindre L’Oréal. Elle intègre Hachette Livre en 2017 comme directrice de la filiale Livre Diffusion Services. Depuis avril 2025, elle est directrice de la diffusion de la Branche Littérature.

À la même date, Célia Rosentraub devient directrice générale de la Branche Groupe Alexandre Hatier-Dunod. Elle supervisera les éditions Hatier, Rageot, Didier Jeunesse, Dunod, ainsi que les diffusions GAH et UP. Elle conservera par ailleurs ses fonctions de directrice e-Education au sein de Hachette Livre, ainsi que la supervision de Kwyk. Célia Rosentraub rejoint le COMEX France de Hachette Livre.

Célia Rosentraub, diplômée de l’ESCP (1993), débute chez Henkel, puis rejoint les éditions Atlas en 1995. Elle entre chez Hachette Livre en 2009 comme directrice générale des éditions Hatier-Foucher. Depuis 2018, elle dirige également la direction e-Education du Groupe.

Philippe Lamotte est nommé directeur exécutif de la nouvelle branche BO2DC (Opérations, Digital et Développement Commercial), qui regroupe l’actuelle Branche Services et Opérations, Hachette Digital, la supervision des plateformes Belgique, Suisse et Canada, ainsi que la direction commerciale France.

Philippe Lamotte, ingénieur des Mines de Paris et titulaire d’un master HEC-Entrepreneurs, commence chez Hachette Canada en 1996, puis rejoint Hachette Distribution. En 2000, il entre à la direction générale en tant que directeur des programmes Internet. Il occupe ensuite plusieurs fonctions dans la Branche industrielle et commerciale. Depuis 2017, il dirigeait la Branche Services et Opérations.

Une nouvelle branche

La nouvelle branche BO2DC (Opérations, Digital et Développement Commercial), dirigée par Philippe Lamotte, regroupe plusieurs entités : l’actuelle Branche Services et Opérations, Hachette Digital – toujours placée sous la direction de Guillaume Pech-Gourg, désormais rattaché à Philippe Lamotte –, la supervision des plateformes Belgique, Suisse et Canada, ainsi que la direction commerciale France.

Dans ce cadre, Sébastien Bertin est promu directeur Commercial France. Il est désormais responsable des équipes de diffusion généralistes LDS, des négociations avec les Grands Comptes, de la mise en œuvre de la stratégie commerciale et des relations interprofessionnelles liées à la diffusion. Il reporte directement à Philippe Lamotte.

Par ailleurs, Philippe Lamotte prend également la supervision de la direction des Systèmes d’Information (DSI), toujours dirigée par Philippe Martinet, DSI Groupe.

Un pôle Développement Afrique est mis en place, confié à Claire Rouzeau, nommée directrice du Pôle et directement rattachée à Jean-Christophe Thiery. Ce pôle couvrira les filiales HLI, Liban, Côte d’Ivoire, et, à terme, après une phase de transition, la filiale du Maroc (LPN).

Claire Rouzeau, diplômée de l’ESSEC (1993), a exercé des responsabilités financières chez Mars et KFC avant d’entrer chez Hachette Livre en 2006. Elle y a occupé divers postes, dont celui de Secrétaire générale de la branche Développement International et Numérique. Depuis 2019, elle est Directrice financière et Secrétaire générale de la Branche Développement Commercial.

Nicolas Docao accède à la fonction de directeur de la Stratégie et de l’Innovation. À ce titre, il intègre le COMEX France de Hachette Livre.

Nicolas Docao, diplômé de l’ENS Cachan, commence sa carrière chez EY-Parthenon en tant que consultant en stratégie. Il rejoint Hachette Livre en 2017 comme chargé de mission Stratégie, puis devient Directeur adjoint en charge du Développement en 2021. Depuis 2024, il était Directeur de la Stratégie.

Arnaud Lagardère, président-directeur général de Hachette Livre, se fait le porte-parole des intentions stratégiques du groupe : « En faisant évoluer notre gouvernance par des nominations internes, nous avons choisi de valoriser l’expérience et l’engagement de collaborateurs qui incarnent pleinement la richesse de nos talents. Leur parfaite connaissance de notre culture et de nos enjeux stratégiques constitue un atout précieux pour accompagner la croissance du Groupe et relever les défis de demain. » Toutes ces nominations prennent effet ce jour.

À LIRE - Hachette : Arnaud Lagardère ne dit pas non aux livres écrits par IA

Le groupe Lagardère a par ailleurs récemment levé 500 millions €, via une émission obligataire à échéance juin 2030, assortie d’un taux d’intérêt annuel de 4,75 %. Cette opération, sursouscrite plus de trois fois, a été coordonnée par plusieurs grandes banques françaises et internationales. Elle doit permettre à Lagardère de rembourser un prêt bancaire contracté en 2024 et de financer ses besoins généraux.

Ce type d’emprunt évite le recours aux banques en passant directement par des investisseurs. Le groupe précise que cela contribuera à allonger la maturité moyenne de sa dette.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com