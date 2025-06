Gaza, l'Irak ou Cléopâtre : rendez-vous à l’Institut du monde arabe

Le coup d’envoi de cette série de rencontres sera donné le 7 juin à 16h30 avec une discussion sur la notion de hchouma (la honte) dans la société marocaine. Autour des ouvrages Hshouma, Corps et sexualité au Maroc de Zainab Fasiki (Massot) et La Hchouma de Dounia Hadni (Albin Michel), cette table ronde analysera les tabous sociaux et les injonctions pesant sur les femmes, entre tradition et modernité, entre Maroc et France.

Le 10 juin à 19h, c’est à la mémoire brisée de l’Irak que s’attardera Sinan Antoon, auteur du roman Comme un parfum de lavande (Actes Sud). À travers le destin de deux immigrés irakiens, il explore les blessures de l’exil et les recompositions identitaires dans un récit empreint de nostalgie et de douleur.

Un hommage sera rendu le 14 juin à 17h à Abdelwahab Meddeb, écrivain et penseur disparu, à l’occasion de la publication posthume de Vers l’Orient. Carnets de voyage de Tanger à Kyoto. En présence de ses filles Hind et Amina Meddeb, de Benjamin Stora, Jean-Hubert Martin et Tiphaine Samoyault, cette rencontre reviendra sur une œuvre nourrie de dialogues entre cultures, mémoires et spiritualités.

Cet hommage se prolongera le 16 juin à 19h sous la forme d’une lecture musicale du texte par Abd al Malik, accompagné à la guitare par Izo Dio. Une performance poétique et sensible pour faire résonner autrement les mots de Meddeb.

Le 17 juin à 19h, le personnage de Cléopâtre sera revisité à travers deux récits à la première personne : le roman graphique Moi, Cléopâtre d’Isabelle Dethan (Dargaud) et Cléopâtre : Mémoires secrets de l’historien Sydney H. Aufrère (Plon). Un dialogue entre fiction et Histoire pour explorer l’appropriation littéraire d’une figure de pouvoir au féminin.

Enfin, le 27 juin à 19h, la soirée « Gaza en poèmes » viendra clore le cycle avec une lecture performée de Gaza, un corps, texte poétique de Malika Berak dénonçant la violence subie par les civils gazaouis. Le concert de oud du musicien gazaoui Mohammed Habash accompagnera cet hommage au poète Refaat Alareer, tué en décembre 2023 et devenu symbole de la résistance littéraire palestinienne.

En conjuguant littérature, mémoire, engagement et création artistique, l’Institut du monde arabe réaffirme sa volonté de faire dialoguer les mondes arabes avec la société française, à travers des voix qui portent les fractures et les espoirs d’un espace en constante mutation.

