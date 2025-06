Alerte, La femme de ménage a disparu des meilleures ventes !

En première position, Virginie Grimaldi règne toujours avec Plus grand que le ciel (Le Livre de poche), qui s’écoule à 16.518 exemplaires cette semaine. Elle est talonnée par... elle-même, avec Les heures fragiles (Flammarion), son dernier roman paru le mois dernier, qui totalise 13.189 ventes.

En 3e place, l’essai choc La Meute (Flammarion) de Charlotte Belaïch et Olivier Pérou, plongée incisive dans les coulisses de La France Insoumise, s’impose avec 10.811 ventes. Le polar reprend ensuite ses droits avec Franck Thilliez, 4e avec Norferville (Pocket, 10.229 exemplaires) et 5e avec À retardement (Fleuve, 9.535 exemplaires).

En 6e place, David Foenkinos avec La vie heureuse (Folio) qui rassemble 9527 nouveaux lecteurs et confirme son statut de valeur sûre du format poche à l'approche de l'été. Juste derrière, en 7e, Thomas Schlesser avec Les yeux de Mona (Le Livre de poche, 9186 ventes).

Le Goncourt, ça vend... longtemps

En 8e position, le Goncourt 2023 Jean-Baptiste Andrea revient avec Veiller sur elle dans sa version poche (Collection Proche), avec 9003 exemplaires vendus cette semaine. Un long souffle pour un roman déjà largement couronné et plébiscité.

En 9e, Raphaël Quenard, dont Clamser à Tataouine (Flammarion) s'écoule à 8376 nouveaux exemplaires. Il pointe désormais à près de 40.000 ventes au total en 3 semaines. Enfin, en 10e place, un nouvel essai politique avec L’Heure des prédateurs (Gallimard) de Giuliano da Empoli, qui clôt le top avec 5677 exemplaires vendus.

Pour ceux qui voudraient des nouvelles de Terre 1, sachez que Freida McFadden y occupe les 4 premières places du classement avec La femme de ménage se marie (City, 65.820 ventes), La femme de ménage (J'ai lu, 33.948 ventes), La psy (J'ai lu, 28.808 ventes) et Les secrets de la femme de ménage (J'ai lu, 26.569 ventes). Elle est également 9e avec La prof (City, 9867 ventes) et 14e avec La femme de ménage voit tout (8710 ventes).

Là-bas, le marché recule nettement par rapport à la semaine dernière : de 13 % en chiffre d'affaires et de 10 % en volume. Même constat si on compare à l'an dernier à la même période : - 11 % en chiffre d'affaires et en volume.

C'est tout bon pour nous

