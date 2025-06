Le Prix Europe 1-GMF 2025 décerné à Sophie Brocas pour Le Lit clos

Le récit se déroule en 1924, à Douarnenez, au moment où 3000 ouvrières des conserveries de sardines entament un mouvement de grève. Elles protestent contre les conditions de travail, la faiblesse des salaires et l’implication des enfants dans la production. Parmi elles, Louise, républicaine engagée, joue un rôle moteur et entraîne dans son sillage Rose, une jeune paysanne d’origine catholique. Toutes deux participent à cette mobilisation dont l’un des objectifs est l’obtention d’un franc de l’heure.

Le lit clos, élément central de l’histoire, devient le lieu où elles développent un lien intime, partageant leurs pensées et leurs désirs. Une fois le conflit terminé, les cadres familiaux, religieux et sociaux reprennent leur place dans leur quotidien. Louise quitte Douarnenez pour s’installer à Paris, tandis que Rose retourne à une vie en accord avec son environnement d’origine. Elles suivront chacune leur trajectoire, jusqu’à ce que leurs chemins se croisent à nouveau.

Après un premier roman remarqué, Le Cercle des femmes (2014), dans lequel elle s’attachait à analyser la psychologie féminine, Sophie Brocas a poursuivi son parcours littéraire avec Camping-car (2016), puis Le Baiser (2019). Son quatrième roman, La Sauvagine, prend la forme d’un conte contemporain et s’intéresse aux liens qui unissent un frère et une sœur.

Créé par Europe 1 et GMF, le Prix Europe 1-GMF vise à mettre en lumière celles et ceux qui s’engagent au service des autres. Grâce à la sélection de Nicolas Carreau, journaliste littéraire sur Europe 1, le jury réunit des personnalités issues du monde des médias, de la fonction publique et de la sphère littéraire.

En 2024, Claire Vesin a remporté le Prix Littéraire Europe 1-GMF avec Blanches, paru chez La Manufacture de livres.

