Hongrie : la censure des livres LGBTI contraire au droit de l'Union

Le Premier ministre Viktor Orbán, figure du populisme et de l'extrême droite hongroise, développe depuis des années des discours et des politiques LGBTIphobes, par des positionnements publics, mais aussi des législations problématiques.

En 2021, Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois, avait porté à l'Assemblée nationale une proposition de loi présentée comme une avancée pour « protéger les enfants » contre la pédocriminalité. Dans les faits, cette législation visait aussi les contenus éducatifs et les programmes audiovisuels, notamment, mais également les enseignements prodigués par les professeurs, en interdisant l'évocation d'une sexualité autre qu'hétérosexuelle.

Des amendements ciblaient par ailleurs les personnes transgenres, et proscrivent leurs présences dans les contenus destinés aux enfants de moins de 18 ans, ainsi que dans les programmes scolaires.

Les éditeurs et libraires hongrois dénonçaient à l'époque des risques pour la liberté d'expression, la liberté de publication, et le droit d'accéder et de lire les œuvres de son choix. « Notre organisation soutient pleinement la protection des enfants et des mineurs, mais en aucun cas l'amalgame entre la pédophilie, qui est un crime, et l'orientation sexuelle, qui est un droit humain fondamental. Au lieu de fournir une plus grande protection aux enfants, la nouvelle loi, ainsi adoptée, crée des conditions pour restreindre la liberté des arts et de l'expression, l'édition et la distribution de livres », expliquait la Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE, Association des éditeurs et libraires hongrois).

Des droits fondamentaux violés

Dès l'adoption de la loi en Hongrie, la Commission européenne avait ouvert une enquête, soupçonnant une infraction au droit communautaire. « Personne ne devrait subir de discrimination à cause de son orientation sexuelle », avait souligné à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en juin 2021.

Mi-2022, la Cour de justice de l'Union européenne était alors saisie « d'un recours contre la Hongrie pour violation des droits des personnes LGBTIQ », l'étape suivante de la procédure d'infraction entamée en 2021. La Commission s'inquiétait ainsi du fait que « [l]a loi hongroise interdit ou limite l'accès des personnes de moins de 18 ans aux contenus encourageant ou représentant ce qu'elle appelle des “divergences par rapport à l'identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, un changement de sexe ou l'homosexualité” ».

L’avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne Tamara Ćapeta a rendu son avis ce jeudi 5 juin, dans lequel elle « propose à la Cour de juger que le recours est fondé en ce qui concerne tous les moyens ».

Selon son analyse, la loi hongroise n° LXXIX de 2021 enfreint « la liberté de fournir et de recevoir des services », va à l'encontre de « plusieurs droits [...] protégés par la Charte » des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais s'oppose également aux « valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union européenne est fondée ».

La liste des droits fondamentaux bafoués par la législation hongroise est éloquente : l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, le respect de la vie privée et familiale, la liberté d’expression et d’information, ainsi que le droit à la dignité humaine, liste Tamara Ćapeta.

La Cour de justice attendue

L'avocate générale règle son compte au prétexte de « protection des mineurs » avancé par le gouvernement hongrois, puisque, « au nom de la protection des mineurs, la législation hongroise en cause interdit la représentation des vies ordinaires des personnes LGBTI et ne se limite pas à protéger les mineurs des contenus pornographiques, ce qui était déjà interdit par la loi en Hongrie avant les amendements », précise-t-elle.

Par ailleurs, la Hongrie n'a évidemment pas apporté de preuves aux allégations selon lesquelles « le contenu dépeignant les vies ordinaires des personnes LGBTI risque potentiellement de nuire au développement sain des mineurs ». La législation est fondée « sur un jugement de valeur selon lequel les vies homosexuelles et non cisgenres n’ont pas la même valeur ou le même statut que les vies hétérosexuelles et cisgenres », analyse Tamara Ćapeta.

« Le non-respect et la marginalisation d’un groupe au sein d’une société constituent les “lignes rouges” imposées par les valeurs d’égalité, de dignité humaine et de respect des droits de l’homme », rappelle-t-elle encore : en s'y livrant, le gouvernement hongrois s'est « significativement écarté du modèle de démocratie constitutionnelle ».

Les juges de la Cour doivent, à présent, délibérer dans cette affaire, en suivant, ou non, les conclusions de l'avocate générale, destinées à les informer. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure, encore inconnue.

En cas de constat du manquement au droit de l'Union par la Cour de justice, l’État membre concerné doit se conformer à l’arrêt dans les meilleurs délais. Lorsque la Commission estime que l’État membre ne s’est pas conformé à l’arrêt, elle peut introduire un nouveau recours demandant, cette fois, des sanctions pécuniaires.

Les conclusions intégrales de l'avocate générale dans l'affaire C-769/22 sont accessibles ci-dessous.

Photographie : Lors de la Marche des Fiertés à Budapest, en 2015 (illustration, Justin van Dyke, CC BY 2.0)

