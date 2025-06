Les deux lauréats du Prix du Livre d’Histoire contemporaine 2025

Créé en 2016 à l’initiative de Luce Perrot, fondatrice de Lire la Société, et de Florence Berthout, maire du 5ᵉ arrondissement, ce prix distingue des livres alliant rigueur historique et qualité littéraire. Il est décerné par un jury composé d’historiens, de journalistes et d’universitaires, sous la présidence cette année de Franz-Olivier Giesbert et Jul.

Le jury se composait de Catherine Babelon, Florence Berthout, Philippe Boissonnat, François Chausson, Jérôme Cotillon, François De Coustin, Renaud Dély, Delphine Diaz, Olivier Forcade, Anne Hugon, Héloïse Kolebka, Philippe Langenieux-Villard, Cédric Lewandowski, Philippe Mechet, François d’Orcival, Antoine De Tarlé, Jacques Soppelsa, Annette Wieviorka, Barbara Wolffer.

Dans la catégorie Essai, Marina Touilliez a été récompensée pour son ouvrage Parias. Hannah Arendt et la « tribu » en France (1933-1941), publié aux éditions L’Échappée. Elle y retrace les relations intellectuelles et politiques de la philosophe allemande réfugiée en France avant la guerre. Les deux autres finalistes étaient Charles Pasqua de Pierre Manenti (Passé Composé), Les nationalismes russes de Jules Sergei Fediunin (Calmann-Lévy)

Du côté de la bande dessinée, le jury, présidé par Jul, dessinateur, auteur de BD et historien de formation, a décerné le prix à Randy Shilts et la fake news du patient zéro, signé par C. Xavier et Héloïse Chochois (Glénat).

L’album revient sur la figure du journaliste américain Randy Shilts, pionnier de l’enquête sur l’épidémie de sida. Les autres BD sélectionnées étaient Et que se taisent les vagues de Désirée et Alain Frappier (Steinkis), et L’intranquille monsieur Pessoa de Nicolas Barral (Dargaud).

L'an dernier, les lauréats étaient Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, d'Olivier Wieviorka (Perrin), dans la catégorie Essai. Et Photographes de guerre de Raynal Pellicer et Titwane (Albin Michel) dans la catégorie Bande Dessinée.

