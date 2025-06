Le Prix du Livre d'Art dévoile sa sélection 2025

Créé pour valoriser la qualité éditoriale et la richesse de la réflexion dans le domaine de l’histoire de l’art, le Prix du Livre d’Art récompense un ouvrage destiné à un large public qui renouvelle le regard sur un thème, une œuvre ou un champ artistique. Doté de 3000 €, ce prix est porté par la Ville d’Ajaccio.

Deux prix complémentaires lui sont associés. Le Prix du Catalogue d’Exposition, attribué à un ouvrage publié dans le cadre d’une exposition tenue entre mai 2024 et mai 2025 et le Prix Jeunes du Livre d’Art, remis par un jury issu du Pass Culture, qui distingue un titre parmi toutes les sélections.

La cérémonie officielle se déroulera dans le cadre du festival Racines de ciel, qui associe art et littérature et propose conférences, soirées littéraires, ateliers et résidences. À l’issue de la remise des prix, une table ronde intitulée « Le vrai et le faux : variations sur les fictions de l’art » permettra au public de rencontrer les membres du jury.

Le jury 2025, présidé par Marie-Laure Mattei-Mosconi (Ville d’Ajaccio), est composé de figures majeures du monde muséal et artistique : Sébastien Allard (musée du Louvre), Philippe Costamagna (musées Fragonard), Marie-Christine Labourdette (Château de Fontainebleau), Jean de Loisy (critique et commissaire), Sophie Makariou (ex-musée Guimet), Philippe Morel (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Marielle Pic (archéologue), Éric de Chassey (INHA), ainsi que Laurence des Cars (présidente-directrice du musée du Louvre)

La sélection 2025 des livres d'art

Nicolas Pineau 1684-1754. Un sculpteur rocaille entre Paris et Saint-Pétersbourg — Bénédicte Gady, Turner Edwards et François Gilles (dir.) (Éditions Le Passage)

Germaine Richier. Vie et œuvre. Catalogue raisonné tome 1 — Françoise Guiter, Sophie Guiter (dir.) (Silvana Editoriale)

Vitruve hors texte. Biographie d’un livre — André Tavares (Éditions de la Villette)

Le Dehors dedans. Averroès en peinture — Jean-Baptiste Brenet (Éditions Macula)

L’Empreinte de la séduction. Estampes du XVe au XXIe siècle — Nathalie Strasser (éd.) (Collection Jean Bonna, Éditions Macula)

Divins joyaux. À la recherche de la beauté — Kazumi Arikawa et Diana Scarisbrick (Éditions Flammarion)

La sélection 2025 catalogues d'exposition

Éthiopie. La vallée des stèles — Anne-Lise Goujon et Aurélien Pierre (dir.) (Éditions du Musée Fenaille)

Photographier en Normandie, 1840-1890. Un dialogue pionnier entre les arts — Dominique Rouet, Sylvie Aubenas et Benoît Eliot (dir.) (In Fine éditions d’art)

Bals costumés. Habiller l’histoire 1870-1927 — Cynthia Cooper (dir.) (5 Continents Éditions)

Apocalypse. Hier et demain — Jeanne Brun (Bibliothèque nationale de France)

L’Horizon sans fin. De la Renaissance à nos jours — Emmanuelle Delapierre et Céline Flécheux (dir.) (In Fine éditions d’art)

Le Plancher de Jeannot. Jean Crampilh-Broucaret (1939-1972) — Anne-Marie Dubois et Dominique Viéville (dir.) (In Fine éditions d’art)

L'année passée, les lauréates étaient Elsa Gomez et Aubrée David-Chapy pour Le Sceptre et la Quenouille.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits illustration : Prix du Livre d'Art

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com