Au Sénat, une autre proposition de loi pour la liberté académique

Les sénateurs s'inquiètent de l'état de la liberté académique, et ils ne sont pas les seuls. Selon le dernier indice de liberté académique, établi chaque année par une équipe de chercheurs d'Allemagne et de Suède et publié le 13 mars 2025, 34 pays, dont les États-Unis, l'Argentine, la Géorgie, la Finlande ou encore Israël, ont vu cette mesure reculer en 2024.

Pour la France, l'indice de liberté académique s'établit à 0,87 en 2024, un score plutôt élevé et qui reste stable sur les 10 dernières années. Néanmoins, les forts reculs observés récemment dans plusieurs pays, et les niveaux très bas dans certains (0,04 en Biélorussie ; 0,07 en Chine ; 0,08 en Égypte ; 0,21 en Russie...) poussent à anticiper d'éventuelles menaces pour cette liberté.

Les sénateurs français ouvrent en conséquence plusieurs fronts afin de renforcer les garanties liées à cette liberté académique. Le premier envisage de modifier la Constitution de la Ve République, pour y inscrire ce principe et ainsi consacrer son intangibilité. Cette proposition de loi, en un article unique, viendrait modifier l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui définit la loi et en délimite les domaines, pour y ajouter un alinéa indiquant que la « loi détermine les principes fondamentaux [...] des conditions dans lesquelles s’exerce la liberté académique ».

Cette proposition de loi est portée par Louis Vogel, sénateur de la Seine-et-Marne et groupe Les Indépendants — République et Territoires, avec plusieurs de ses collègues.

Vers un Observatoire national de la liberté académique

L'autre front ouvert par les sénateurs s'appuie sur une proposition de loi portée par Adel Ziane, sénateur de la Seine–Saint-Denis et membre du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Cette fois, cette potentielle législation modifierait le Code de l'éducation, le Code général de la fonction publique, le Code de la recherche et enfin le Code pénal.

Elle cherche en effet à « inscrire clairement dans la loi les trois dimensions de la liberté académique — la liberté d'enseignement, la liberté de recherche et la liberté d'expression des chercheurs et des enseignants-chercheurs — afin de garantir pleinement l'indépendance des travaux de recherche ». Un de ses articles entend aussi améliorer la transparence « des fonds privés affectés à l'enseignement supérieur et à la recherche ».

En cas d'adoption, cette loi obligerait les universités et les établissements d’enseignement supérieur à mettre en œuvre « une politique d’établissement visant à garantir le respect et l’exercice de la liberté académique », avec un rapport annuel à établir et remettre au ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Elle créerait également un Observatoire national de la liberté académique composé de personnalités indépendantes, qui analyserait ces rapports et les signalements d'atteinte à cette liberté. Cet observatoire dresserait aussi un état des lieux national, identifierait les principales menaces et émettrait des propositions législatives pour renforcer les protections existantes.

Protections et sanctions

La loi apporterait également de nouveaux soutiens aux chercheurs et enseignants-chercheurs, en leur accordant « la protection fonctionnelle dès lors qu’ils font l’objet de poursuites mettant en cause l’exercice de la liberté d’expression ou de la liberté académique, dans le cadre de leurs fonctions ». Ainsi, la puissance publique prendrait en charge les frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales.

Autre garantie, liée à la transparence des fonds privés injectés dans la recherche : « Aucune clause contractuelle ne peut entraver l’indépendance d’un travail de recherche, dans sa définition, sa méthode, son périmètre et ses conclusions », avance l'article 6 de la potentielle législation.

Enfin, le code pénal prévoirait des sanctions en cas d'entrave à la liberté académique, allant jusqu'à un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, correspondant aux sanctions pénales aujourd'hui prévues en cas d'entraves à la liberté d'enseigner, à la liberté d'expression ou à la liberté de création et de diffusion artistiques.

La proposition de loi « visant à garantir la liberté académique des chercheurs et des enseignants-chercheurs, l’indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds privés affectés à l’enseignement supérieur et à la recherche » est accessible à cette adresse.

