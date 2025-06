La milliardaire J.K. Rowling lance un fonds "anti-trans"

Ce nouveau dispositif soutient des femmes et des organisations qui affirment avoir été contraintes d’adhérer à des « politiques d’inclusion déraisonnables » ou ayant rencontré des obstacles professionnels en raison de leurs « convictions exprimées ». Parmi les questions posées aux candidats figurent, par exemple : « Avez-vous été contraints d’adopter des politiques concernant les espaces réservés aux femmes ou l’inclusion des personnes trans que vous contestez fondamentalement ? »

« J’ai exploré toutes les options et un fonds privé est la manière la plus efficace et rationalisée pour moi de procéder », a-t-elle expliqué sur X. Et d'indiquer qu’elle n’acceptait pas de contributions pour ce fonds, mais encourage ceux qui le souhaitent à soutenir d’autres associations œuvrant pour les droits des femmes.

Outre son influence exercée sur le réseau social X, l’autrice de la saga Harry Potter s’implique en effet financièrement dans son combat « terf ». Elle a notamment versé l’équivalent de 92.000 dollars (environ 80.000 euros) à l’organisation For Women Scotland, à l’origine d’une procédure ayant conduit, en avril dernier, à une décision de la Cour suprême britannique établissant que la définition légale du mot « femme » repose exclusivement sur le sexe biologique.

Sur le réseau à Elon Musk, elle a même affirmé qu’elle « financerait toute femme souhaitant intenter une action en justice parce qu’elle a subi un préjudice du fait d’être incarcérée avec un homme », et qu’elle « serait heureuse de financer » des actions juridiques « sur la base d’une discrimination fondée sur le sexe ».

L’autrice, qui continue de percevoir des revenus importants grâce à la franchise Harry Potter, devrait toucher, selon Forbes, environ 20 millions de dollars par an pour son rôle dans la nouvelle série télévisée en préparation chez HBO. Elle serait même redevenue milliardaire avec une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars. Depuis 2020, ses gains annuels sont estimés à plus de 80 millions de dollars, grâce aux ventes de livres, films, séries, jeux vidéo, produits dérivés et parcs à thème.

Elle a par ailleurs donné plus de 250 millions de dollars à des causes via Lumos, qui aide les enfants, Volant, dédié à la lutte contre la pauvreté et les violences, ou la clinique Anne Rowling, spécialisée dans les maladies neurodégénératives.

Après le lancement de ce J.K. Rowling Women’s Fund, les réactions à son engagement se sont multipliées, dénonçant « un fonds anti-trans ». L’acteur Pedro Pascal a par exemple partagé : « Ce genre de MERDE ignoble et dégoûtante est exactement cela. Un comportement de PERDANTE odieux. »

Avec l'ironie qu'elle aime à manier, J.K. Rowling a notamment partagé : « Je suis ravie d'annoncer que depuis que la nouvelle de mon fonds de défense juridique pour les droits des femmes fondés sur le sexe s'est répandue sur les réseaux sociaux, le site web a reçu une avalanche de candidatures exceptionnelles. Parmi les plus marquantes, on trouve "Sucez-moi toute la bite", "Va te faire foutre, stupides terfs" et "J.K. Rowling est une connasse nazie". »

Elle a par ailleurs partagé un long texte où elle explique notamment : « Tenter de redéfinir le mot "femme" en rejetant la biologie féminine ne profite qu'aux hommes qui se sont emparés avec enthousiasme des espaces protégés, du sport, des opportunités et des honneurs réservés aux femmes – ou, dans le cas de Fox Batterer, qui ont adhéré avec enthousiasme au mouvement, accros aux projecteurs et convaincus qu'ils entreraient dans l'histoire comme les Gandhi du genrisme. »

Plus généralement, J.K. Rowling défend l’idée que reconnaître les réalités biologiques du corps féminin n’est ni antiféministe ni discriminant. Selon elle, nier les différences entre les sexes ou affirmer qu’un homme peut « devenir femme » sans questionner les stéréotypes n’émancipe en rien les femmes.

Crédits photo : BBC

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com