Littérature et mémoire : un week-end au Mémorial de la Shoah

L’événement met à l’honneur la maison d’édition Calmann-Lévy, engagée de longue date sur les enjeux de mémoire. Durant deux jours, les espaces du Mémorial se transforment en scènes littéraires à ciel ouvert.

L’édition 2025 s’ouvre sur une rencontre autour du yiddish, langue des exilés d’Europe centrale, que des écrivains comme Jean-Claude Grumberg, Robert Bober ou Henri Raczymow ressuscitent à travers récits et chansons. Suivront deux échanges autour de l’histoire de leurs mères, entre tragédie, humour et mémoire affective.

À 16h30, deux temps forts se dérouleront en parallèle : un grand entretien avec Florence Schulmann, née à Bergen-Belsen, et une discussion sur Mein Kampf et sa traduction critique en France, abordée par l’écrivain Harold Cobert et le traducteur Olivier Mannoni. L’après-midi se conclura par une table ronde sur la bande dessinée comme outil de mémoire, avec des auteurs et historiennes engagés : Christophe Picaud, Koenraad Tinel, Valérie Villieu et Dominique Missika.

Le samedi se refermera avec une rencontre intitulée À la recherche des derniers Justes, réunissant François-Guillaume Lorrain, Véronique Mougin et Luc Zbinden autour de récits d’héroïsme civil et de transmission mémorielle, animée par le journaliste Mohammed Aïssaoui.

Le dimanche 15 juin, la matinée débutera avec une séance jeunesse en présence de Philippe Nessmann et Françoise Legendre, précédée d’une visite guidée du Mémorial. Les jeunes lecteurs découvriront les parcours de Marianne Cohn, résistante, et de Teo, enfant victime de la Shoah, à travers des récits sensibles et pédagogiques.

À 13h30, une rencontre revient sur l’histoire éditoriale de Calmann-Lévy, maison prestigieuse marquée par l’exil, la censure et l’engagement, en présence de Philippe Robinet et Jean-Yves Mollier.

Deux grands entretiens suivront : Nathalie Zajde évoque dans La Patiente du jeudi les séquelles psychiques de la Shoah chez une femme hospitalisée qui redécouvre le yiddish. En parallèle, David Teboul échange avec Judith Elkan-Hervé, rescapée d’Auschwitz, autour de son ouvrage Les Filles de Birkenau, témoignage rare de femmes survivantes.

L’après-midi se poursuit avec une table ronde sur les nouvelles formes d’antisémitisme avec Guillaume Erner et Jonas Pardo, puis une plongée dans l’affaire Petiot, médecin et assassin pendant l’Occupation, reconstituée par Jean-Marc Dreyfus.

Enfin, la journée s’achèvera sur une lecture théâtrale d’Éric Feldman, On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie, œuvre intime et percutante sur l’héritage des enfants cachés et la résilience par l’humour. Le spectacle sera repris au Théâtre du Rond-Point fin juin, puis au Petit Saint-Martin à la rentrée.

Crédits illustration : Mémorial de la Shoah

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com