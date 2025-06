On connaît le lauréat de la 6e édition du Prix de la Brasserie Barbès

L’assiette du Prix de la Brasserie Barbès a été remise à Katia Dansoko Touré pour son roman La solitude des notes bleues, publié aux éditions JC Lattès.

Dans son texte, centré sur la musique et l’intime, une enfant grandit loin de ses parents, ballotée d’un territoire à l’autre au fil de décisions familiales opaques : la Bretagne, la Guadeloupe, la Guinée, Paris… Devenue adulte, elle tente de faire sens de ce parcours, et se façonne peu à peu à travers les mots, les lieux traversés, les rencontres, et la musique qui les relie.

Katia Dansoko Touré est journaliste à Libération. Elle a auparavant collaboré avec plusieurs médias parmi lesquels L’Obs, Slate Afrique, Jeune Afrique, Les Inrockuptibles et France-Antilles Guadeloupe. Passionnée de musique, elle contribue aujourd’hui à Jazz Magazine, après avoir écrit et prêté sa voix à So Jazz, Magic Revue RPM, Le Monde diplomatique, Radio Nova et TSF Jazz. Elle rédige également des textes pour la programmation de festivals musicaux en France ainsi que pour des artistes. La solitude des notes bleues est son premier roman.

À l’issue de la remise du prix, Katia Dansoko Touré a proposé une séance de dédicace de son ouvrage.

Présidé par le chanteur Alain Chamfort, le jury est composé de l’écrivaine Emma Becker, le musicien Hubert Blanc-Francard, connu sous le nom de Boombass, l’écrivain et critique Vincent Borel, l’auteur-compositeur Florent Marchet, l’artiste Lisa More, ainsi que l’autrice Rose Vidal.

Crédits photo : © Dorian Prost (JC Lattès)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com