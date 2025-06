La location en librairie, une vraie bonne idée ?

L’ambition de cette expérimentation est triple : réduire l’impact environnemental de la chaîne du livre en produisant moins d’ouvrages, améliorer les marges économiques afin de mieux rémunérer les auteurs, les éditeurs et les libraires, et enfin proposer un accès facilité à la lecture, à un coût modéré, tout en valorisant la découverte et la bibliodiversité.

Depuis deux ans, le projet s’est concentré sur un modèle de location de livres via les librairies, à travers une formule d’abonnement. Une question revient fréquemment : en quoi ce dispositif se distingue-t-il d’une bibliothèque ? Il ne s’agit évidemment pas de remplacer les bibliothèques, pointe Fanny Valembois en charge du projet, ni de rendre payant un service public fondamental : « Ce ne sont pas les mêmes logiques économiques... et nous pensons que les deux sont complémentaires ! »

Quelles différences ?

Plusieurs différences notables sont ainsi mises en avant. Tout d'abord, cette initiative fait primer une sélection resserrée — par exemple, 50 titres sur une année — plutôt que sur la quantité, là où les bibliothèques proposent un fonds large et abondant.

Cette approche permet ainsi un ciblage éditorial plus précis. L’abonnement vise des lectorats spécifiques, en mettant en avant des livres rarement accessibles en bibliothèque, notamment hors des grandes agglomérations. Il peut s’agir de poésie, de théâtre, de science-fiction publiée par des maisons indépendantes, ou encore de littérature en langues étrangères.

Ensuite, le rapport au temps de lecture change. En bibliothèque, le lecteur peut emprunter plusieurs livres à la fois pour une durée limitée. Dans le cadre de l’abonnement, un seul ouvrage est lu à la fois, mais il peut être conservé aussi longtemps que souhaité. Aussi, à l’issue de la période d’abonnement, un des ouvrages peut être conservé par le lecteur, ce qui n’est pas le cas en bibliothèque. La location de livre en librairie est une offre à offrir, l’abonnement constitue alors un cadeau original, qui laisse la place à la surprise et à la découverte.

Elle permet en outre un meilleur partage de la valeur du livre. Dans le système public, les auteurs et éditeurs perçoivent des droits via le « droit de prêt ». Pour les libraires, cependant, une vente à une bibliothèque se traduit souvent par une marge faible (9 % de remise, auxquels s’ajoutent 6 % de droit de prêt). Le modèle d’abonnement, en revanche, garantit une meilleure répartition : auteurs, éditeurs et libraires y trouvent tous un équilibre économique plus favorable.

Cette initiative sera présentée plus en détail le 19 juin prochain, à l'occasion de la journée professionnelle « Décarboner le livre et l'édition ». Le programme complet de l'événement, ainsi que le formulaire d'inscription, sont à retrouver à ce lien.

Photographie : Librairie L'instant, à Paris (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com