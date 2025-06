La viande humaine putréfiée, cela tourne très vite au parfum de l’enfer

Entre le respect des règles d’engagement et la nécessité d’agir vite et au mieux, les dilemmes s’accumulent. Jusqu’où peut-on aller pour réussir une mission secrète, sans perdre son âme et sombrer dans l’abîme ?

Des mercenaires russes aux bandes armées locales, des intérêts obscurs de multinationales sans éthique aux stratégies glacées des grandes puissances, les protagonistes naviguent dans une zone grise où le danger est omniprésent, les trahisons monnaie courante, les repères de plus en plus flous, et la morale vacillante. Quand les enjeux dépassent tout, alors officieusement, il pourrait vous venir comme des envies d’envahir la Pologne...

La saison des pluies n’est plus qu’un lointain souvenir. Dans ce coin reculé de l’Afrique sub-saharienne, la canicule a repris ses droits avec pour seul point positif un taux d’hygrométrie relativement raisonnable: il fait chaud; très chaud; mais les vêtements ne collent pas à la peau au moindre effort. Par contre, la vitesse de putréfaction des chairs est un facteur important à prendre en compte lorsqu’on pratique l’épuration ethnique à tour de bras (tranchés au coude ou ras le poignet, manches courtes ou manches longues, tu choisis) et sur une grande échelle quand le cagnard cogne vicelard à la verticale des massacres - parce que question odeur et prophylaxie, la viande humaine putréfiée, cela tourne très vite au parfum de l’enfer. Et l’Enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on.

Les éditions La manufacture des livres nous en proposent les premières pages en avant-première :

Jean-Hugues Oppel est l’un des grands noms du thriller politique français. Il est également auteur de romans noirs et romancier pour la jeunesse... Son roman Six-Pack a été adapté au cinéma. Il a été le lauréat du grand prix de littérature policière et du prix Mystère de la critique.

Parution le 14 août 2025.

