Le Château se Livre explore les paysages en littérature

Portée par Hella Faust, la manifestation réunira une trentaine d’invités de divers horizons, écrivains, historiens, musiciens, cinéastes, autour des auteurs invités d'honneur, Emmanuel Ruben et Isabelle Simler. Lectures, randonnées littéraires, rencontres et ateliers jeunesse composeront un programme pluridisciplinaire au croisement de la création et de la réflexion contemporaine sur notre rapport à l’environnement.

Inscrit dans la saison culturelle 2025 du Château de La Roche-Guyon, intitulée Paysage vivant, le festival Le Château se Livre explore cette année les multiples dimensions du paysage, historique, poétique, écologique, symbolique, à travers les regards croisés de romanciers, géographes, philosophes, illustrateurs et musiciens. Conçu comme un dialogue entre les disciplines, le programme fait résonner la diversité des formes d’écriture et de représentation du territoire, du sauvage à l’urbain.

Les écrivains Emmanuel Ruben, géographe de formation, et Isabelle Simler, autrice-illustratrice pour la jeunesse, en seront les figures de proue. Ils seront entourés d’une trentaine d’invités parmi lesquels Gaëlle Josse, Gaspard Koenig, Gwenaële Robert, Estelle Rocchitelli, Mathilde Ramadier, ou encore les historiens Alain Schnapp et Georges Vigarello. Le cinéaste Martin Provost viendra quant à lui présenter son film Bonnard, Pierre et Marthe.

Temps forts et programmation pluridisciplinaire

Parmi les moments phares du week-end :

Une lecture musicale d’Emmanuel Ruben avec le saxophoniste François Ripoche autour de L’Usage du Japon.

Une conférence dessinée de Thibaut Lambert et Mathieu Siam autour de Dans l’atelier du douanier Rousseau.

Une masterclass avec Isabelle Simler sur ses albums Carnet Lointain et Vivant.

Une lecture musicale de Marie Pavlenko accompagnée par la violoncelliste Maëva Le Berre.

Une conférence d’Alain Schnapp sur les ruines et les paysages de la préhistoire aux Lumières.

Une balade littéraire en partenariat avec le Parc naturel régional du Vexin français.

Le Prix des lecteurs, organisé en partenariat avec les bibliothèques de plusieurs départements, sera remis le samedi 5 juillet en présence des finalistes : Delphine Bertholon (La Baronne perchée), Anne-Solange Muis (Une île pour elle), Gwenaële Robert (Un jardin pour royaume) et Estelle Rocchitelli (Après la brume).

Une ouverture sur le territoire et le jeune public

En amont du festival, plusieurs rencontres et ateliers sont proposés dans les bibliothèques et structures partenaires du Val-d’Oise, des Yvelines et de l’Eure. Ces rendez-vous permettent d’élargir la portée du festival au-delà des murs du château.

Pendant le week-end, les familles bénéficieront d’une programmation spécifique : ateliers pour enfants, séances de dédicaces jeunesse, animations dans les écoles et une randonnée littéraire ouverte à tous les publics.

Crédits illustration : festival Le Château se Livre

