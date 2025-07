Castagne : Balzac est en pétard

Il voulait sauver son oncle, Balssa, accusé d’avoir étranglé une jeune femme enceinte. Balzac, capable de travailler des nuits entières à coup de café et de débrouillardise, m’a traîné dans les recoins les plus sordides et les auberges les plus douteuses à la recherche d’une vérité qui se dérobait sans cesse. Nous y avons croisé des sorcières et des colporteurs, des témoins retors et des notables bien peu honnêtes.

Nous avons tout essayé : déguisements, chantage, interrogatoires, bagarres – tout ça pour se heurter à des mensonges, des haines de clocher et un silence lourd comme la pierre. Nous étions un duo pas comme les autres dans une enquête où l’humour et la gravité se sont alternés, où la justice a vacillé et où les crimes du cœur étaient mêlés aux rivalités d’un village.

Les éditions La manufacture des livres nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né à Reims en 1970, Hervé Jubert publie en jeunesse et en adulte. Il explore et mêle les genres. Fantastique. Aventure. Policier. Historique... Il a remporté de nombreux prix littéraires dont le Prix de la Foire du livre de Brive, le Grand Prix de l’Imaginaire et le Prix du Salon du livre ado de Lyon.

Parution le 4 septembre 2024

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com