Denis Olivennes lance T18, chaine “raisonnable mais distrayante

L’arrivée de T18 s’inscrit dans un contexte de recomposition du paysage télévisuel, marqué notamment par les récentes décisions de l’Arcom de ne pas renouveler certaines fréquences historiques. Le canal 18 était libre depuis la fin d’activité de C8 et NRJ12, et plusieurs projets étaient en concurrence. T18 a obtenu la fréquence au terme d’un processus d’appel à candidatures, avec un dossier mettant en avant la pluralité, l’indépendance et la modération.

Pensée comme une chaîne généraliste, T18 avancera une programmation tournée vers l’information, le débat et la culture. Son ambition, présentée ce mardi 3 juin par Denis Olivennes sur France Inter, est de proposer une télévision « raisonnable mais distrayante ».

Le lancement de la chaîne intervient aussi dans un moment symbolique pour le président du groupe CMI France, qui a souhaité dédier ce projet à la mémoire de l’historien et éditeur Pierre Nora, décédé le 2 juin. Durant l'émission, il a salué son rôle dans la valorisation des sciences humaines et son influence personnelle, appelant à sa reconnaissance nationale, voire son entrée au Panthéon.

Qu'attendre de T18 ? De la littérature ?

Dotée d’un budget de 30 millions €, T18 ne se présente pas comme une chaîne à gros moyens, mais entend s’appuyer sur une équipe éditoriale resserrée et des figures connues du paysage audiovisuel. Aucun objectif d’audience n’a été publiquement fixé, et la chaîne dit vouloir s’inscrire dans le temps long, sans recherche immédiate de rentabilité.

Caroline Cochaux, productrice chez Mediawan, impliquée dans les débuts de la chaine de CMI, avait promis Culturama, une émission culturelle et littéraire, tous les lundis soirs à l'heure des plus grandes audiences. Promesse non tenue, pour l'instant du moins, puisque cet horaire devrait être occupé par [En]quête de sens : émission qui comprend la diffusion d'un film ou d'un documentaire, suivi d'un débat sur des questions de société, animé par Ava Djamshidi, rédactrice en chef du magazine Elle.

La grille de programmes, qui tarde à se dévoiler complètement, prévoit également une émission culturelle hebdomadaire, confiée à Laurent Ruquier, diffusée chaque samedi à 20 heures et une émission quotidienne d’analyse de l’actualité sera animée par Matthieu Croissandeau, ancien directeur de L’Obs.

Un média sans ligne partisane, c'est promis !

Le financement est assuré par CMI France, filiale du groupe de Daniel Kretinsky, déjà présent dans la presse avec des titres comme Marianne, Elle ou Franc-Tireur, et dans l'édition avec Editis. CMI affirme par ailleurs être un groupe « pluraliste, qui mise sur la qualité de ses contenus et qui défend la liberté éditoriale ».

Interrogé sur sa ligne éditoriale, Denis Olivennes écarte donc toute volonté de se positionner dans un registre militant ou clivant. Il précise que T18 ne se réclame ni d’un journalisme engagé, ni d’une contre-programmation idéologique. Le slogan retenu par la chaîne, « La télévision qui s’amuse à réfléchir », résume cette orientation.

Une chaine présentée comme non-partisane donc, mais qui annonce tout de même un positionnement dans ce qu’il appelle le « cercle de la raison », qui exclut à la fois « Pascal Praud » et « la restauration réactionnaire », et « Karim Rissouli » et « déconstruction woke ». Cette orientation se veut une réponse à ce que Denis Olivennes identifie comme un risque de dérive illibérale, en France comme ailleurs en Europe, et qui toucherait les « deux côtés de l'échiquier politique ».

Pour Denis Olivennes, il y aurait deux écoles : celle de Vincent Bolloré, qui « a une certaine idée de la société, veut que cette idée triomphe et s'exprime dans ses chaînes », et celle de personnalités comme son patron Daniel Kretinsky, ou Xavier Niel, qui « veulent simplement contribuer à la consolidation du débat démocratique ».

Photographie : Denis Olivennes, en 2016 (Human Rights for All FIDH Worlwide Human Rights Movement, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com