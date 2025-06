Qui sont les 913 auteurs recensés en Nouvelle-Aquitaine ?

Ce projet d'atlas littéraire, initié par l’Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine (ALCA) à l’occasion du mois Traverse(s), consacré aux auteurs et des autrices du territoire, s’appuie sur les données récoltées grâce au recensement réalisé par les chargés de mission Vie littéraire et création de la structure.

Concrètement, cette carte fait état de tous les écrivains, poètes, traducteurs, dessinateurs, illustrateurs, photographes, coloristes, scénaristes, et toute autre profession participant à la création littéraire, qui sont domiciliés en Nouvelle-Aquitaine. Seule condition pour faire partie des données : avoir publié au moins un titre à compte d’éditeur depuis moins de 10 ans.

Une forte concentration en Gironde

Au total, 913 personnes sont réparties sur cette nouvelle cartographie. Mais alors, qui sont ces créateurs et créatrices ? Sans surprise, ils sont une majorité écrasante à habiter sur le territoire girondin : 299 d’entre eux sont répertoriés dans le département.

Un peu plus au nord, Angoulême, fief de la bande dessinée française, ne se laisse pas abattre et abrite quelque 90 artistes. Si Limoges ne bénéficie pas de la reconnaissance culturelle d’Angoulême, elle a le mérite d’être attractive pour les auteurs et autrices, puisque la ville en accueille 95. À l’inverse, le Lot-et-Garonne arrive en dernière position sur la liste, avec seulement 18 écrivains et écrivaines recensées.

Des profils majoritairement tournés vers l’écriture

Pour rentrer dans le détail, l’ALCA transmet la profession de ces habitants et habitantes du territoire. Parmi les 913 artistes, la plupart d’entre eux sont des écrivains et des écrivaines, 614 pour être exact.

Les illustrateurs et illustratrices sont bien moins nombreux, bien qu’étant la deuxième profession littéraire la plus implantée en Nouvelle-Aquitaine : ils et elles représentent 236 personnes sur le total interrogé. Ils sont talonnés de près par les auteurs et autrices de BD, que l’on compte au nombre de 225. Les spécialisations les plus rares sont, toujours d’après leurs chiffres, les correcteurs et correctrices, ainsi que les photographes, dont le nombre n'est pas précisé.

Quelle implication dans la vie culturelle ?

La participation des acteurs littéraires néo-aquitains à la vie culturelle régionale est incontestable : 334 ont animé des ateliers, 169 ont conçu des expositions, 101 ont mêlé textes et musique lors de lectures musicales. Par ailleurs, 84 ont imaginé des performances, et 87 sont à l’origine de spectacles adaptés d’œuvres littéraires.

Toutes les infographies sont interactives, et consultables à cette adresse.

Crédits image : Olive Titus (CC-By-SA 2.0)

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com