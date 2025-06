Michel Foucault : le volume abandonné de son Histoire de la sexualité sera publié

Pas véritablement un cinquième volume de son Histoire de la sexualité, mais un apport non négligeable à la pensée de Michel Foucault. À partir d’une série de procès s’échelonnant du XVIe au XVIIIe siècle, il y analyse le basculement d’un régime juridique — attribuant à l’individu un « sexe de décision » — vers un régime de véridiction, reposant sur l’idée que chaque être humain possède un sexe unique et « vrai », dont la médecine moderne a la charge de la détermination.

Ce texte revêt ainsi une importance particulière : il s’agit du seul écrit dans lequel Michel Foucault formule une distinction décisive — à la fois historique et théorique — entre le sexe anatomique et la sexualité.

La préface d’Arianna Sforzini, maîtresse de conférences en philosophie à l’Université Paris-Est Créteil et notamment l’autrice de Michel Foucault. Une pensée du corps (2014) propose une lecture conceptuelle précise de ce texte, en en clarifiant les enjeux philosophiques. En postface, Éric Fassin, professeur de sociologie et d’études de genre à l’Université Paris 8, éclaire la portée actuelle de cette réflexion, en mettant en perspective les liens entre sexualité, sexe et genre dans les débats contemporains.

Un projet monumental sur les savoirs du sexe

Initiée en 1976 avec La Volonté de savoir, L’Histoire de la sexualité est une vaste entreprise théorique par laquelle Michel Foucault interroge les discours, les institutions et les pratiques qui, depuis le XVIIe siècle, organisent les savoirs sur le sexe. Contre l’idée d’une répression de la sexualité, il propose une thèse radicale : le pouvoir moderne n’a cessé, au contraire, de produire du discours sur le sexe, dans une logique de normalisation des comportements, de surveillance des corps et de construction des subjectivités.

Il explore ensuite les manières dont les individus ont été incités à se penser comme des sujets sexués. Dans les volumes suivants (L’Usage des plaisirs et Le Souci de soi, publiés en 1984), il remonte à l’Antiquité grecque et romaine pour étudier les « techniques de soi » : des formes de travail sur soi, ancrées dans des codes moraux, qui ont contribué à façonner des modes de subjectivation. Il déplace son enquête de la norme imposée par les institutions à l’éthique personnelle, redonnant une épaisseur historique aux rapports entre vérité, pouvoir et plaisir.

Les Aveux de la chair, publié en 2018 seulement comme le quatrième et dernier volume de L’Histoire de la sexualité, est en réalité le tout premier volet auquel Michel Foucault s’est attelé, après La Volonté de savoir (1976), qui faisait office d’introduction générale à l’ensemble du projet. Ce volume se concentre sur les règles et les doctrines du christianisme élaborées entre le IIᵉ et le IVᵉ siècle par les Pères de l’Église.

Au fil de ses recherches, Michel Foucault en est venu à la conviction que ces prescriptions chrétiennes étaient en grande partie un héritage transformé des disciplines de soi élaborées par les philosophes grecs et latins de l’Antiquité classique et tardive. C’est à l’étude de ces formes de subjectivation antique qu’il a ensuite consacré ses travaux, aboutissant en 1984 à la publication simultanée de L’Usage des plaisirs et Le Souci de soi.

Les Aveux de la chair constitue ainsi une première version de l’enquête, que le philosophe comptait reprendre au moment de sa mort. Sa publication a été retardée, notamment en raison de l’édition des quatre volumes de Dits et Écrits (1954-1988) en 1994, puis de celle des treize volumes des Cours au Collège de France. C’est Frédéric Gros, éditeur des œuvres de Michel Foucault dans la Bibliothèque de la Pléiade, qui a assuré l’édition et la mise au point de ce volume posthume.

Dans l’état où il nous parvient, ce texte constitue une version très avancée de sa pensée, et sans doute le noyau central de son projet : la partie à laquelle il semblait accorder suffisamment d’importance pour en faire le point de départ de toute son entreprise.

Prévue en six volumes, L’Histoire de la sexualité restera inachevée. Mais les fragments inédits conservés dans les archives, comme ceux publié en septembre prochain sous le nom, Les Hermaphrodites, prolongent la réflexion et attestent de l’ampleur du chantier. Loin d’une histoire des pratiques sexuelles, Foucault propose une archéologie des régimes de vérité qui traversent les discours médicaux, religieux, juridiques ou politiques sur le sexe. Son œuvre demeure aujourd’hui une référence majeure pour les études de genre, la philosophie politique et les sciences sociales.

Agrégé de philosophie et diplômé de psychologie, Michel Foucault s’est imposé par une méthode originale d’analyse des discours et des savoirs, qu’il nomme « archéologie » puis « généalogie ». Ses travaux interrogent les rapports entre pouvoir, savoir et subjectivité, à travers l’étude des institutions (prison, hôpital, école), des pratiques sociales (la folie, la sexualité) et des formes de normativité. Il a enseigné dans plusieurs universités françaises et étrangères, avant d’occuper la chaire d’Histoire des systèmes de pensée au Collège de France à partir de 1970.

Auteur de livres fondamentaux tels que Histoire de la folie à l’âge classique, Surveiller et punir, Michel Foucault a déplacé les frontières de la pensée critique. Refusant toute position doctrinale, il s’est toujours situé du côté des marges, des résistances, des pratiques de soi. Son œuvre, inachevée mais toujours active, demeure une référence centrale pour les études contemporaines sur le genre, le corps, le pouvoir et les identités. Conservées à la Bibliothèque nationale de France, ses archives font encore aujourd’hui l’objet d’importantes publications posthumes, qui renouvellent la lecture de sa pensée.

Par Hocine Bouhadjera

