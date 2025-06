Goldschmidt : 25 ans au service des jeunes traducteurs littéraires

Soutenu par l’OFAJ, France Livre, la Foire de Francfort, Pro Helvetia et le ministère autrichien des Affaires européennes et internationales, l’événement se veut à la fois professionnel, réflexif et convivial.

Le programme s'ouvrira à 17h30 avec une table ronde réunissant trois traducteurs issus de différentes générations du programme : Andreas Jandl, Régis Quatresous et Lionel Felchlin. Modérée par Hannah Sandvoss (France Livre), la discussion portera sur l’insertion professionnelle, les pratiques collectives de traduction et l’impact croissant de l’intelligence artificielle sur le métier.

À 18h45, l’auteur allemand Ulrich Effenhauser dialoguera avec Carole Fily, sa traductrice française formée au programme en 2011. Ensemble, ils reviendront sur leur collaboration autour du roman Le Fantôme de Mexico, un polar historique publié en février 2025 chez Actes Sud, où l'intrigue mêle espionnage, guerre froide et catastrophe de Tchernobyl.

À 19h45, Justine Coquel et Valentin Decoppet animeront un atelier original de « craduction » : une initiation ludique à la traduction sans connaissance préalable de la langue source, mêlant invention collective et écriture créative. Ouvert à tous, cet exercice interroge les frontières entre traduire, interpréter et écrire.

La soirée se conclura à partir de 20h30 par un moment festif, propice aux échanges informels entre professionnels, anciens participants et partenaires institutionnels.

Depuis 25 ans, le programme Goldschmidt a formé près de 250 traducteurs et traductrices, contribuant à structurer un réseau international au service des échanges littéraires entre espaces francophones et germanophones.

Crédits illustration : Programme Georges-Arthur Goldschmidt

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com