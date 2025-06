Roman : les coups de cœur d’été du jury des Deux Magots

Une manière pour chacun d’exprimer ses enthousiasmes littéraires et d’inviter les lecteurs, à l’approche de l’été, à découvrir ces titres qui les ont particulièrement marqués :

Kate Atkinson, Le Règne de la nuit, Christian Bourgois

Isabelle Autissier, La Fille du grand hiver, Paulsen

Adrien Bosc, L’invention de Tristan, Stock

Frédéric Casotti, Dans les plis du drapeau, Le cherche midi

Bruno de Cessole, Tout est bien puisque tout finit, Le cherche midi

Francesca Giannone, La porteuse de lettres, Albin Michel

Stéphanie Hochet, Armures, Rivages

Armistead Maupin, Mona et son manoir, L’Olivier

Yassaman Montazami, Dans une autre vie, Sabine Wespieser

David Nicholls, Rendez-vous ici, Belfond

Bernard Quiriny, Nouvelles nocturnes, Rivages

Olivier Rolin, Vers les îles Eparses, Verdier

Jim Thompson, Pottsville, 1280 habitants, Rivages

Charles Wright, Le Jardin anglais, Albin Michel

En marge du Prix des Deux Magots, nous avons souhaité proposer une sélection estivale de romans français et étrangers, comme autant de coups de cœur et de suggestions d’ouvrages à découvrir. Cette liste est à l’image du plaisir de lecture que ces livres nous ont procuré. - Étienne de Montety

La première sélection sera annoncée le lundi 1er septembre, suivie de la deuxième sélection le lundi 22 septembre. La remise du prix aura lieu le lundi 6 octobre.

Le jury du Prix des Deux Magots 2025 est composé de :

– Étienne de Montety, directeur du Figaro Littéraire et écrivain

– Laurence Caracalla, journaliste

– Nicolas Carreau, journaliste, chroniqueur et auteur

– Jean-Luc Coatalem, journaliste et écrivain

– Pauline Dreyfus, écrivain

– Clara Dupont-Monod, éditrice et écrivain

– Jessica Nelson, écrivain et cofondatrice des Éditions des Saints Pères

– Marianne Payot, journaliste

– Abel Quentin, écrivain

Créé en 1933 en réaction au prix Goncourt, jugé alors trop académique, le Prix des Deux Magots compte parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises. Il reste fidèle à l’esprit d’indépendance et d’audace qui caractérise le célèbre café de Saint-Germain-des-Prés. Chaque année, il récompense un roman ou un essai rédigé en langue française, mettant en lumière un talent émergent ou injustement méconnu.

Le jury, libre dans ses choix, n’exclut pas pour autant de distinguer une œuvre répondant à d’autres critères. Doté de 7700 euros et assorti d’une table ouverte aux Deux Magots pendant un an, le prix est aujourd’hui présidé par Étienne de Montety et demeure l’un des grands rendez-vous littéraires de l’automne.

Au fil des décennies, il a consacré des écrivains tels que Raymond Queneau, Antoine Blondin, Pauline Réage, Roland Topor, Marc Dugain, Serge Joncour ou encore Jérôme Garcin.

Le 92e lauréat sera dévoilé lors de la cérémonie de remise du prix, qui se tiendra le lundi 6 octobre 2025 à 12h30 au Café des Deux Magots. Il succédera à Jean-Pierre Montal, distingué en 2024 pour son roman La Face nord, publié aux éditions Séguier.

