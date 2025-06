Les Renversantes, la collection engagée de Victoire Tuaillon et Karine Lanini

Cinq ans après avoir lancé La collection sur la table, Victoire Tuaillon, créatrice des podcasts Les couilles sur la table et Le cœur sur la table, et Karine Lanini, ancienne directrice éditoriale de Binge Audio éditions, inaugureront à l’automne 2025 une nouvelle collection d’essais : Les renversantes.

Cette dernière prend le relais de La collection sur la table, dont elles ne peuvent plus utiliser le nom, désormais propriété de Binge Audio, studio de podcasts actuellement en redressement judiciaire.

Fidèles à leur ligne éditoriale, les co-créatrices ont pensé cette nouveauté comme la continuité du projet initial, qui continuera d’explorer « la manière dont on peut [...] trouver des façons désirables d’aimer, de travailler, de faire famille, de vivre... tout en regardant en face la réalité de la catastrophe climatique et des systèmes oppressifs de genre, de race et de classe qui nous dévastent », annoncent les créatrices dans un communiqué de presse.

Mues par une volonté de faire bouger les lignes, elles précisent que leurs textes seront donc engagés, mais également « courts, émancipateurs et pragmatiques ». L’objectif : proposer des essais accessibles au plus grand nombre, utiles, inclusifs et résolument émancipateurs.

Tous, promettent-elles, seront édités « avec un très grand soin », apporté à la fois à la maquette et au fond du texte. Pour ce faire, elles s'entourent des mêmes correctrices, maquettistes et graphistes qui les ont accompagnés dans leur premier projet.

Tous les livres seront imprimés en France, à raison de 2 à 4 fois par an. Les couvertures colorées appelleront les lecteurs et lectrices depuis les tables des librairies, et pour se les procurer, il faudra débourser en moyenne une somme de 17 €.

Trois premiers titres pour ouvrir la voie

Le premier essai paraîtra le 2 octobre 2025. Faire de la place, de Karine Sahler, propose une réflexion sur l’encombrement, d’objets, d’injonctions, de bruits, auquel nous sommes confrontés au quotidien. L’autrice y interroge les causes culturelles de cette saturation, qu’elle identifie comme la conséquence d’une culture qui valorise la consommation, l’accélération et la performance permanente.

Le 14 novembre, Camille Teste publiera Embrasser la bisexualité, un texte qui redonne toute sa légitimité à une orientation sexuelle souvent réduite à une phase, un fantasme ou attribuée à une indécision. Et ce, même au sein des luttes LGBTQIA+. La journaliste réaffirme sa légitimité : il ne s'agit pas d'un entre-deux ni d'une zone d’ombre, mais d'une identité à part entière, claire et affirmée.

En février 2026, Claire Richard signera Pardonner à nos mères, un essai sur la « matrophobie », cette peur de devenir sa mère qui traverse l’histoire de nombreuses femmes. Habitée par cette hantise, et consciente de l’impossibilité de rompre totalement le lien avec sa mère, l’autrice s’est interrogée sur les origines de la matrophobie et sur les moyens, partiels mais réels, de s’en libérer. Elle explore aussi, dans une perspective féministe, les conditions d’un pardon possible envers nos mères.

Couvertures des trois premiers ouvrages

Crédits image : Karine Lanini (éditrice des Renversantes) & Victoire Tuaillon (directrice des Renversantes) © Elsa Leydier

