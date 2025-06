Un guide d’activités pour aborder ses finances pas à pas

« En quelques mois, avec des dizaines de milliers d’exemplaires vendus, Prenez votre argent en main est devenu un véritable phénomène, nous rappelant à toutes et tous l’importance et l’urgence de faire travailler notre argent pour nous ! La bonne nouvelle c’est que vos réactions à ce livre ont confirmé mon intuition : apprendre à bien gérer son argent, c’est beaucoup plus facile qu’on ne le pense ! Le plus dur c’est en fait de s’y mettre ! De faire le premier pas. Alors faisons le en s’amusant ?

Parce que vous n’êtes pas obligés d’attendre janvier pour prendre de bonnes résolutions, et que l’éducation financière n’est pas condamnée à être ennuyeuse, je vous propose de faire le premier pas avec moi pour arriver à une meilleure gestion de votre argent. Budget, épargne, crédit, investissement : tout cela n’aura plus de secret pour vous après avoir terminé ce cahier d’activités ! »

Les éditions Michel Lafon nous en proposent les premières pages en avant-première :

Directeur des marchés européens de la néo-banque allemande Trade Republic, Matthias Baccino, 39 ans, a notamment travaillé pour de grandes banques internationales. Porteur d'une vision humaniste de l'argent et défenseur de la transition financière, Matthias est diplômé de Sciences po Aix et de l’ESSEC. Il participe à des think tanks sur les questions politiques et économiques, réalise des chroniques et tribunes dans la presse et ses interviews sur les réseaux sociaux cumulent des millions de vues.

Parution le 12 juin 2025.

