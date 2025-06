GDF Suez : pour Rachida Dati, une nouvelle affaire qui sent le gaz ?

Depuis 2021, Rachida Dati est mise en examen pour « corruption passive » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public », concernant des faits qui se seraient produits quand elle était députée européenne. Élue en 2009 pour un premier mandat de cinq ans, elle fut réélue en 2014, avant de recentrer sa carrière politique sur la ville de Paris - dont elle est la maire du 7e arrondissement depuis 2008.

Pendant dix ans, donc, de 2009 à 2019, Rachida Dati siégea ainsi au sein du groupe du Parti populaire européen du Parlement européen. La période qui intéresse les enquêteurs est cependant plus réduite, entre 2010 et 2012, quand la ministre de la Culture d'aujourd'hui était membre suppléante de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie d'hier.

En l'espace de quelques mois, Dati aurait reçu 900.000 € d'honoraires, pour 900 heures de travail revendiquées par l'avocate. Celles-ci auraient été investies dans une mission d'assistance de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, pour « la politique d’expansion internationale du groupe, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb ».

Les enquêteurs s'interrogent aujourd'hui encore sur les prestations d'avocate revendiquées par Rachida Dati auprès du groupe Renault-Nissan, et soupçonnent plutôt un lobbying en faveur des intérêts du groupe. Rappelons que, si les députés européens peuvent tout à fait exercer le métier d'avocat, compatible avec leur mandat, le lobbying reste totalement proscrit.

Le 13 novembre 2024, le Parquet national financier a estimé, dans un réquisitoire, que les éléments étaient suffisamment solides pour justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel de Rachida Dati, pour « recel d’abus de pouvoir et d’abus de confiance » et « corruption et trafic d’influence passifs par personne investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale ».

La balle est désormais dans le camp des juges d'instruction, qui doivent se prononcer quant au renvoi, ou non, de la ministre de la Culture devant le tribunal correctionnel. La principale intéressée, pour sa part, a qualifié ce réquisitoire d'« infamant » et de « choquant à plus d'un titre ».

D'étranges virements

Complément d'enquête (France 2) et Le Nouvel Obs mettent à présent en avant des documents qu'ils qualifient d'« inédits » et, qui, selon leur enquête, constitueraient une « nouvelle affaire Dati », pour reprendre le titre de l'hebdomadaire.

Cette fois, les relations entre Rachida Dati et une autre entreprise française, GDF Suez, interrogent. Des fichiers comptables, issus « de la comptabilité d'un cabinet d'avocat parisien, aujourd'hui fermé », précise Complément d'enquête, font état d'un virement, reçu de la part du groupe gazier, de 149.500 €, le 29 juillet 2010.

Quelques mois plus tard, le 25 octobre 2010, un chèque d'un même montant est adressé par le cabinet d'avocat à Rachida Dati, sous l'intitulé « DATI HONORAIRE GDF SUEZ » dans le fichier comptable. Complément d'enquête et Le Nouvel Obs, qui assurent avoir consulté le dossier d'instruction qui concerne les liens de Rachida Dati avec Renault-Nissan, indiquent que le compte de Rachida Dati est crédité de cette somme, le jour-même.

En février 2011, 149.500 € apparaitraient dans la comptabilité du cabinet, toujours versés par GDF Suez, avant une remise de chèque au nom de Rachida Dati, le 23 février, d'un montant identifique, sous un intitulé moins précis : « CHQ DATI RACHIDA ».

Des soupçons de conflits d'intérêts

Ce n'est pas la première fois que les liens entre Rachida Dati, eurodéputée, et le groupe GDF Suez sont interrogés publiquement. En 2013, Le Point s'étonnait en effet du montant de ses honoraires d'avocate, qui auraient atteint 512.416 € l'année précédente, et relayait les soupçons de l'ONG Les Amis de la Terre, interpelé par les positions de l'eurodéputée vis-à-vis des énergies fossiles ou de l'exploitation du gaz de schiste. L'organisation écologiste y lisait même un relais généreux des positions de l'industrie gazière.

L'eurodéputée Corinne Lepage (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe) et plusieurs médias avaient, à l'époque, relevé des amendements déposés par Rachida Dati, plutôt consensuels avec les intérêts des industriels. Par la voix de son avocat d'alors, Aurélien Hamelle, l'eurodéputée s'était vigoureusement défendue, assurant que ses revenus « sont déclarés au Parlement européen conformément au règlement et cela depuis le début de son mandat sans qu'aucun incident ne soit intervenu ».

Martin Schulz, alors président du Parlement européen, avait ouvert une enquête en 2014, finalement abandonnée et classée sans suite quelques mois plus tard. Interrogée sur le sujet en 2015 par la journaliste Élise Lucet dans l'émission Cash Investigation, Rachida Dati l'avait insulté de « pauvre fille », sans apporter de réponses à ses questions.

Les journalistes de Complément d'enquête et du Nouvel Obs n'ont pas obtenu plus d'éléments de la part de Rachida Dati, ni de ses avocats. Gérard Mestrallet, le PDG de GDF Suez à l'époque, et le cabinet d'avocats évoqué dans l'article, n'ont pas donné suite non plus aux sollicitations.

Enquête en cours

Les éléments exposés par les journalistes « font écho à l'affaire Renault, dans laquelle l'élue est accusée de corruption passive et de trafic d'influence passif au profit du groupe automobile au sein du Parlement européen », relève Complément d'enquête.

À LIRE - Rachida Dati, ministre multimillionnaire, mais plus encore ?

D'après l'émission de France 2, les magistrates Bénédicte de Perthuis et Cécile Meyer-Fabre, du Parquet national financier, ont évoqué le sujet GDF-Suez, face à Rachida Dati et ses avocats. « Avez-vous travaillé dès 2010 pour GDF Suez et Areva comme le laissent penser les mentions évoquées dans votre cahier ? », auraient-elles interrogé en pointant des notes manuscrites saisies dans le bureau de l'assistante de Rachida Dati à la mairie du 7e arrondissement de Paris.

Au sein de ces cahiers se détachent plusieurs mentions, comme « GDF et Areva sont concurrents, revoir contrat dernière page » ou encore « GDF 250 ». Aux magistrates, qui lui réclament la signification de ces écrits, Rachida Dati aurait répondu : « Cela, je n'en ai aucune idée, je sais juste qu'elle [l'assistante, NdR] écrit au kilomètre. J'ai peu de clients, peu de contrats, je les connais et ceux-là [GDF Suez et Areva] n'ont jamais été mes clients. »

Photographie : Rachida Dati, en 2010, au Parlement européen (European Parliament, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com