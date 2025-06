Omar Youssef Souleimane tout premier Prix du Quai d’Orsay

Un ami disparu, un amour naissant, une ultime traversée : L’Arabe qui sourit raconte le retour d’exil d’un homme vers un Proche-Orient chéri, de La Rochelle à Beyrouth, jusqu’aux confins de la Syrie. Porté par la langue poétique d’Omar Youssef Souleimane, ce récit mêle intimement quête intime et enquête clandestine.

Omar Youssef Souleimane, né en 1987 près de Damas, est journaliste et poète d’origine syrienne. Il passe son adolescence en Arabie Saoudite, où il suit une éducation coranique, tout en découvrant la poésie française, notamment celle de Paul Éluard et Louis Aragon. Entre 2006 et 2010, il exerce comme correspondant pour la presse syrienne et publie ses premiers recueils de poésie. Contraint à la clandestinité, il est exfiltré vers Paris, où il réside désormais.

Auteur du recueil Loin de Damas, paru aux éditions Le Temps des Cerises, il a également publié trois ouvrages chez Flammarion : Le Petit Terroriste (2018), Le Dernier Syrien (2020) et Une chambre en exil (2022).

Créé à l'initiative de la bibliothèque du MEAE et porté par l'Académie diplomatique et consulaire, en partenariat avec l'Institut Français, le Prix récompensera chaque année au mois de juin des romans de langue française exprimant une aspiration à connaître le monde et à dialoguer avec l'étranger. La relation à l'autre et à l'ailleurs, ses richesses et ses complexités, ainsi que la quête du dialogue et de la compréhension, sont au cœur des thématiques abordées par les œuvres distinguées par le Prix.

Le jury est présidé par Pierre Haski, écrivain et journaliste, chroniqueur géopolitique de la Matinale de France Inter. Il se compose de : Jean d'Amérique, poète ; Barbara Cassin, docteur ès lettres et chercheur CNRS, membre de l'Académie française ; Alexis Jenni, écrivain, Prix Goncourt 2011 ; Emmanuel Khérad, journaliste, spécialiste des cultures francophones (La libraire francophone) ; Isabelle Mimouni, professeur de lettres modernes, vice-présidente du CAPES ; et Marie Ndiaye, écrivaine, Prix Goncourt 2009.

Un comité de lecture, composé de 140 volontaires, a spécialement été constitué pour opérer une première sélection de six ouvrages sur la quarantaine de livres candidats reçus. Il s'agit d'agents du ministère (en poste et en centrale, toutes catégories de personnels représentées), mais aussi d'alumnis de l'Académie diplomatique d'été et d'auditeurs du Collège des hautes études de l'Académie diplomatique.

À LIRE - Youtube, radio, prix : l'après Librairie Francophone d'Emmanuel Khérad

Les livres finalistes de cette édition 2025 étaient :

Marwan Chahine, Beyrouth, 13 avril 1975, Belfond

Valérie Clo, Aziza, Buchet Chastel

Delphine Grovès, Les braises de Patagonie, Cherche Midi

Jean-Luc Marty, Un garçon d'après-guerre, Mialet Barrault

Crédits photo : Sébastien Leban © Flammarion

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com