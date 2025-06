Le Jean Genet américain, Edmund White, s'est éteint

Né le 13 janvier 1940 à Cincinnati, dans l'Ohio, il se fait connaitre dès 1973 avec Oublier Elena, publié onze ans plus tard en France par Christian Bourgois (traduit par Marc Cholodenko). En 1978, avec Nocturnes pour le roi de Naples (Éditions l'Olivier, 1997, trad. Gilles Barbedette), roman qui met en scène des amours gay, il fait la preuve de la qualité de son écriture expérimentale et rafinée.

Entre temps, il publie avec son psychothérapeute Charles Silverstein The Joy of Gay Sex en 1977 (non traduit en français), un ouvrage pionnier qui mêle conseils pratiques et réflexions culturelles sur l'homosexualité. Son militantisme s'y affirme et le livre deviendra une référence dans le milieu LGBT aux États-Unis, dans un contexte de libération post-émeutes de Stonewall.

En 1982, avec Un jeune homme seul (publié en 1984 en France, aux éditions Mazarine), il entame une trilogie qui constitue un des premiers récits de formation explicitement gay, écrits avec une ambition littéraire comparable à celle des grands romans classiques.

Portrait de l'artiste en jeune homo

Ce texte marque un tournant : à la fois autobiographique et fictionnel, il brise les tabous tout en mettant en scène la complexité du désir, la honte intériorisée et la quête d’une identité en dehors des normes hétéronormatives dans une culture en mutation. Avec cette oeuvre, il confirme définitivement son succès en tant qu'auteur.

Francophile, il vit à Paris de 1983 à 1990. Il se lie d'amitié avec Michel Foucault, mais aussi avec Yves Saint Laurent, Catherine Deneuve, Michel Foucault, Philippe Sollers, et nourrit sa passion pour la littérature française. Il écrira par ailleurs trois biographies d'écrivains majeurs — et connus pour leur homosexualité — : Jean Genet, qui lui vaudra le prix Pulitzer en 1994, Marcel Proust et Arthur Rimbaud.

Dans la lignée de ces auteurs, Genet en tête, Edmund White a toujours revendiqué une écriture raffinée, refusant la simplification ou l’édulcoration de la sexualité : son œuvre traite ouvertement du sexe, mais dans une langue littéraire, élégante, voire maniériste. Avec lui s'impose l’idée que la littérature gay peut être à la fois charnelle, politique et stylistiquement ambitieuse.

Un auteur avec une cause

En parallèle de ses romans, il a également contribué à institutionnaliser la littérature gay comme champ critique. Après The Joy of Gay Sex, il publie Les États du désir : voyages en gay Amérique (traduit par Bernard Frumer aux éditions Le Grand miroir). Il participe également activement à la revue Christopher Street, l’un des grands foyers de pensée homosexuelle américaine.

Lorsque l’épidémie de sida touche son pays, il prend position dans ses textes et ses interviews contre le silence des autorités et les discriminations, tout en rendant hommage à ses amis disparus dans La Symphonie des adieux (Plon, 1998, Marc Cholodenko).

Particulièrement apprécié en France, il a reçu en 2019 le Prix de la Bibliothèque nationale de France pour l’ensemble de son œuvre, et est Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Il était également Membre de l'Académie Américaine des Arts et des Lettres et a reçu le National Book Critics Circle Award en 1994 pour sa biographie de Jean Genet.

Parmi les hommages à l'écrivain, sur Twitter, Joyce Carol Oates a partagé l’un de ses derniers souvenirs aux côtés d’Edmund White, pris lors d’une interview conjointe organisée pendant le confinement, sous l’égide de l’University Club. Elle y salue la grâce et l’esprit de son ami écrivain, le décrivant comme « le plus gracieux et le plus spirituel des causeurs », digne d’admiration selon elle d’un Oscar Wilde lui-même.

Sur Instagram, Édouard Louis confie de son côté, avec émotion, sa peine à l’annonce de la disparition d’Edmund White : « Il a disparu cette nuit et déjà il me manque terriblement. » L’écrivain français rend hommage à un ami fidèle, généreux, bienveillant, toujours prompt à encourager les jeunes auteurs : « Merci pour 12 ans d'amitié Edmund. Je t'aime », conclut-il avec tendresse.

Crédits image : David Shankbone — Travail personnel, CC BY-SA 3.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com