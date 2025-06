Cap sur l’Espagne avec Alexandre Dumas pour boussole

- J’apprends, monsieur, que vous reprenez du service ? demanda le capitaine de Tréville.

- Oui, monsieur, dit d’Artagnan.

- Contez-nous cela.

- Il paraît qu’on a besoin de gens comme moi en Espagne, puisque c’est là que le cardinal de

Richelieu veut m’expédier. Je pars ce soir pour la Catalogne ; et, si j’ignore où l’on m’enverra après,

je sais bien que je ne reverrai pas la France de sitôt.

- Un soldat comme vous trouverait à aller ramasser des lauriers, de l’autre côté des Pyrénées ?

- On a tâché de suivre de près l’allure et le style de M. Alexandre Dumas : voilà tout ce que je me

crois autorisé à vous divulguer.

- C’est donc un pastiche ?

- Vous avez dit le mot juste, monsieur.

- Êtes-vous seul dans cette équipée ?

- C’est-à-dire ?

- Est-ce que vos amis, les fameux Trois Mousquetaires…

- Monsieur, dit d’Artagnan dont le regard avait paru se voiler d’une ombre, cela fait douze ans que

leur route n’a pas croisé la mienne, et je crois que je ne les reverrai que Vingt ans après.

- Mais, dites-moi : c’est donc tout un roman que vous nous annoncez ?

- C’est exact ; en deux volumes.

- Dois-je croire que vous en ferez toute la matière ?

- Non, monsieur. J’agis en Espagne, c’est vrai ; mais pendant ce temps-là, deux autres œuvrent en

France. L’un, qui a vingt-deux ans, s’appelle Savinien Cyrano, dit de Bergerac.

- Hum ! Y aurait-il un lien avec le drame de M. Rostand ?

- On me dit que ce Cyrano-là devra bien plus au vrai Cyrano, qu’à la merveilleuse pièce de l’époux

de Rosemonde Gérard : et qu’il est fort question des rencontres, des amitiés et même des amours qui

ont joué un rôle dans la genèse de ses États et Empires de la Lune.

- Vous parliez, si ma mémoire est bonne, d’un autre héros.

- Celui-là est le jeune Cinq-Mars.

- Ah ! On dit que le roi en est fort amoureux.

- Et on a raison ; tout comme on a raison lorsqu’on affirme que le cardinal le hait à la fureur.

- Pensez-vous que les trois intrigues dont vous m’avez parlé seront amenées à se rejoindre ?

- Monsieur, il y a effectivement trois fils, qui se tisseront ensemble ; quant à dire comment ils se

croiseront, où à quoi doit ressembler le dessin commun que leur trame offrira au regard, voilà ce que

je ne puis pas encore vous révéler.

- Que pouvez-vous dire de l’auteur, hormis qu’il ne s’agit pas de M. Dumas ?

- Je sais qu’elle est spécialiste du XIX e siècle en littérature ; qu’elle est passionnément d’histoire et

d’Espagne ; et qu’elle aime si fort Dumas que, si elle n’a certainement pas eu l’heur de suivre le

maître sur les cimes poétiques qu’atteignaient son aisance et sa virtuosité coutumières, ce ne fut pas

faute de l’avoir tenté.

- Sous quelle bannière paraît cette tentative ?

- Celle des éditions Le Passeur ; et je ne crois pas que ce soit un trop mauvais présage, dans un

roman qui nous fera si allègrement franchir la barrière naturelle des Pyrénées dans l’un ou l’autre

sens.

- Vous n’avez pas donné le titre.

- Le Comte de Barcelone.

- Après cela, il ne me reste qu’à vous souhaiter bonne route.

- Merci, monsieur.

Fanny Audibert

Crédits photo : Jules Huyot / D’après Maurice Leloir (Bibliothèque en ligne Gallica, Domaine public)

