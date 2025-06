Découvrez ces romans russes qui préparent les ados à devenir soldats

La littérature est-elle une arme idéologique ? C’est ce que laisse penser une enquête de Mediazona, qui s’intéresse à la popularisation d’un nouveau genre littéraire en Russie. Sous couvert de fiction, ces ouvrages ressuscitent une nostalgie patriotique au travers de héros projetés dans le passé russe pour réécrire ces multiples guerres.

Et ce mouvement porte un nom : la « Z littérature ». Le terme tire son origine de la lettre « Z », peinte sur les véhicules de l’armée russe engagée en Ukraine. Cette dernière est devenue, en quelques semaines, un symbole de ralliement pour les soutiens à l’offensive.

Dans chacun de ces livres, on retrouve la même trame : des héros masculins sont projetés dans le passé soviétique ou impérial, et vivent ce retour dans le passé avec leurs connaissances modernes. Armés de leur érudition, les protagonistes réécrivent littéralement l’histoire, et toujours en faveur de la Russie. C’est ce qu’on appelle la « popadantsy », un dérivé du voyage accidentel.

Le genre n’est pas nouveau. En 2022, Atlantico en faisait déjà état dans un article. Les deux médias partagent le même constat : dans ces pages, dont ils jugent l’écriture « souvent bâclée », les auteurs glorifient à outrance le combat armé, la guerre, et revendiquent un patriotisme volontiers excessif.

Une héroïne semblable à « Elon Musk en jupe »

Parmi les titres plébiscités : Crimean Cauldron, de Nikolaï Marchuk. Dans ce récit dystopique, le monde entier, à l’exception de la Corée du Nord bien sûr, s’unit contre la Russie. Une guerre nucléaire éclate, déclenchée par les puissances occidentales, et anéantit les grandes capitales mondiales.

Mais, au milieu des décombres, la Russie ressort victorieuse, allant jusqu’à prendre d’assaut le Capitole, à Washington. Le fil narratif alterne avec de nombreux retours en arrière, centrés sur des opérations militaires menées par des soldats russes présentés comme exemplaires.

Le protagoniste est un ancien soldat condamné par la maladie. Il refuse de mourir inutilement, et part pour la Crimée avec l’objectif de se battre une dernière fois. Il y constitue une unité d’élite, et enchaîne les victoires. Ses ennemis sont dépeints comme des « nazis sanguinaires », des drogués ou des déviants sexuels, au milieu des longues descriptions des armes de combat.

Un autre exemple : Studies in Black (Études en noir, NDLR), écrit Olga Ouskova, cheffe d’une entreprise d’IA. Dans ce roman, le lecteur découvre qu’après une tentative d’assassinat contre Vladimir Poutine et l’empoisonnement des dirigeants du G7, les chefs d’État sont remplacés par des intelligences artificielles.

À l’origine de cette opération : une secte zoroastrienne millénariste, décrite comme obsédée par les droits LGBTQIA+ et les rapports anaux. La Russie réplique en déployant une IA surpuissante, conçue par une scientifique surnommée « la mère russe des Terminators » ou « Elon Musk en jupe ».

On peut y lire, par exemple : « Nos cybernéticiens, via l’IA Ippolit 1.0 et le moteur GPTX, ont piraté tous les centres de décision nucléaire et remporté en une seule manœuvre la victoire sur toutes les plateformes de l’OTAN. »

« D’ici cinq ans, ces lecteurs seront des soldats »

Pour Nicholas O’Shaughnessy, professeur émérite en communication à Queen Mary University, la trame de ces livres « est tellement prévisible qu’on pourrait croire à un modèle unique », confie-t-il à The Guardian. Pourtant, ces publications, elles, ne sont pas commandées ou contrôlées par l’État, du moins officiellement. Elles sont produites de manière privée.

Et c’est un argument de poids, selon Colin Alexander, maître de conférences à l’université de Nottingham Trent, pour que les lecteurs adhèrent aux idées véhiculées : « La fiction et les récits populaires sont souvent bien plus efficaces que les journaux télévisés », car non issus du gouvernement. Il précise : « Ils suscitent de l’adhésion, de l’émotion. La Russie utilise ces leviers avec maîtrise. »

À LIRE – Censure : le Pentagone opère une purge de livres sans précédent

Interrogée par The Telegraph, Jaroslava Barbieri, chercheuse à l’université de Birmingham, va plus loin. Elle estime que « d’ici cinq ans, ces lecteurs seront des soldats. Le Kremlin ne cherche pas à contenir l’agressivité : il l’alimente. »

Crédits image : Trois couvertures de popadantsy russes. À gauche, « Debout, Russie ! ». Au centre, « Camarade Hitler ». À droite, « La guerre des étoiles du camarade Staline ».

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com