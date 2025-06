State of Unreal : The Witcher 4 monstre l'avenir du jeu vidéo

Le lundi 2 juin, Arte diffusera El’Sardines, une websérie sur la condition féminine en Algérie. Réalisée par Zoulikha Tahar, poétesse et réalisatrice algérienne, coécrite par l'autrice Kaouther Adimi, cette série en six épisodes raconte l’histoire de Zouzou, une ingénieure biomaritime de 30 ans, célibataire, qui, à six jours du mariage de sa sœur, décide de partir pour suivre la mystérieuse course des sardines disparues des eaux algériennes.