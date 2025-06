Ismail Kadaré à Paris : sur les traces de l’écrivain albanais

Les membres fondateurs, Mireille Clapot, Catherine Lefevre, Marie Manot (par ailleurs trésorière), Julien Roche et Valérie Thomas (également secrétaire), ont présenté l'association ce mardi 3 juin au Café Rostand, dans le 6e arrondissement de Paris.

Un « lieu emblématique, tout près du jardin du Luxembourg, où il aimait écrire », partage avec nous Mireille Clapot. L'écrivain qui combattit, dans son style allusif caractéristique, l'un des régimes communistes les plus autoritaires d’Europe, a vécu une partie de sa vie dans la capitale française, comme Cioran ou Milan Kundera, d'autres exilés.

Trop peu connu des jeunes générations

C’est en 1990, à la veille de la chute du régime communiste, que l'Albanais demande l’asile politique à la France, affirmant que dans un pays totalitaire, « l’écrivain est obligé de fuir comme le prisonnier s’évade ». Sans jamais rompre avec son pays, qu’il continua de porter au cœur de son œuvre, il vivra et écrira jusqu’à la fin de sa vie dans le pays de Victor Hugo.

Étaient également présents, lors de cette première présentation de l’association, ses membres d’honneur : Helena Kadaré, écrivaine et épouse d’Ismail Kadaré ; Gress Kadaré et Besiana Kadaré, ses deux filles ; Doruntine Siliqi-Kadaré, sa petite-fille, issue d’une lignée littéraire elle aussi – elle est la fille de Besiana et de l’écrivain Piro Siliqi. Mais aussi Tedi Papavrami, violoniste de renommée internationale et traducteur en français de l’œuvre de Kadaré depuis 2002 ; Luçiano Boci, ambassadeur d’Albanie en France ; et Elisabeth Barsacq, ambassadrice de France en Albanie.

Cette initiative, pour Mireille Clapot, est née d'un constat simple : « L’œuvre d’Ismail Kadaré, pourtant universelle et profondément ancrée dans l’histoire des peuples, reste encore trop peu connue, notamment des jeunes générations. Or, cette œuvre est l’une des plus riches du XXe siècle, traversée par les récits tragiques de l’Albanie contemporaine, mais aussi par la mémoire longue de son passé, comme sous l’Empire ottoman. Elle explore les grandes questions politiques, éthiques, historiques, avec une force littéraire exceptionnelle. »

L'auteur a construit une œuvre majeure, traduite dans plus de quarante langues, mêlant légendes balkaniques, histoire politique et réflexion universelle sur la tyrannie, la mémoire et la condition humaine. Dès les années 1960, avec Le Général de l’armée morte, il s’impose comme une figure singulière : toléré par la dictature d’Enver Hoxha, qu’il contourne par des stratégies d’écriture, il livre une critique voilée mais puissante du totalitarisme.

Cette soirée a permis d’ouvrir une réflexion collective sur les projets à venir et d’en esquisser les premières pistes ensemble. Un site internet est en cours de préparation, « mais on souhaite aller plus loin », assure Mireille Clapot, et de développer : « Penser des lieux de mémoire concrets, visibles, pour que son nom continue de circuler dans l’espace public et dans la conscience collective. Ce travail ne peut se faire qu’avec l’implication des médiateurs du livre : enseignants, chercheurs, traducteurs, libraires, bibliothécaires. »

Parmi les propositions formulées au cours de cette rencontre, celle de concevoir Sur les pas d’Ismail Kadaré à Paris, un parcours littéraire illustré de textes et de photographies retraçant sa présence dans la capitale.

On l'aura compris, l'association se veut un lieu ouvert à toutes les initiatives : « Car au-delà de la douleur causée par sa disparition, ce qui nous rassemble, c’est la conviction que l’œuvre de Kadaré doit prospérer, qu’elle doit continuer à vivre, à éclairer, à émouvoir », assure Mireille Clapot. Des tables rondes, rencontres, journées d’étude, ou lectures publiques, sont également envisagées.

De l'oeuvre à la personne

Mais comment cette dernière a-t-elle découvert l'Albanais récompensé par le Man Booker International Prize en 2005 : « Au début des années 90, j’ai découvert Chronique de la ville de pierre d’Ismail Kadaré. Ce fut un véritable coup de foudre littéraire. Ce livre, qui évoquait sa ville natale, m’a profondément marquée. J’habitais dans la Drôme, et à travers ses mots, je me faisais une image de l’Albanie, alors sous le joug d’une dictature. J'ai été happée par la force de son écriture, et j’ai lu toute son œuvre avec avidité. Les années ont passé, mais mon admiration est restée intacte. »

En 2017, elle devient députée de la Drôme (Ndr : sous les couleurs d'En Marche puis apparentée Renaissance, jusqu'en 2024) : « Cette fonction m’a donné de nouvelles responsabilités, mais aussi ouvert des portes. J’ai ainsi eu la chance de me rendre en Albanie et de rencontrer Ismail Kadaré en personne. Ce fut une grande émotion. Mon imaginaire littéraire rejoignait la réalité. Dans les dernières années de sa vie, j’ai pu échanger avec lui à plusieurs reprises, notamment à propos de son dernier roman, Disputes au sommet. »

La création de cette association a répondu à un besoin ressenti par ses membres fondateurs, tous bouleversés par la disparition d’Ismail Kadaré : « L’œuvre de Kadaré m’a accompagnée durant ma vie d’adulte, et je suis convaincue qu’elle doit lui survivre, qu’elle mérite d’être défendue, transmise, et partagée avec le plus grand nombre », confie-t-elle.

L'Ismail Kadaré qu'a connu Mireille Clapot est un auteur qui « ne s’est jamais vraiment soucié des conventions sociales, et nourrissait une profonde défiance à l’égard du pouvoir politique ». Né dans la même ville, Gjirokastër, et même dans la même rue, Palorto, qu’Enver Hoxha, le dictateur albanais, il a passé sa vie à écrire dans une tension constante avec ce pouvoir autoritaire. L'ancienne députée détaille : « Confronté à une censure omniprésente, il a dû composer avec elle, sans jamais renoncer à sa liberté intérieure. Il écrivait entre les lignes, avec une maîtrise telle que ses romans dissimulaient des critiques profondes, accessibles au deuxième ou au troisième degré. Sous couvert de récits historiques ou mythologiques, il parlait de ses contemporains, de l’oppression, de la peur, de la liberté entravée. »

Elle conclut : « Ce qui me touche aussi chez lui, c’est sa fidélité absolue à l’écriture. Enfant, il se nourrissait déjà de Shakespeare ; adulte, il n’a jamais cessé de créer. Il écrivait encore jusqu’aux derniers jours de sa vie, avec la même exigence, la même concentration. Il a atteint une renommée mondiale, a été traduit dans de nombreuses langues, et a conquis un lectorat dans tous les continents. Il n’a pas reçu le prix Nobel, mais il n’en faisait pas un objectif. Ce qui comptait pour lui, c’était que son œuvre soit reconnue, transmise, et qu’elle touche juste. Et elle l’a fait. »

Mireille Clapot est elle-même romancière. Parmi ses oeuvres, on peut citer De l'île Diomède, j'édifierai ce pont, dont quelques pages mettent en scène Ismail Kadaré rencontrant Ivo Andric et Eschyle. Ce livre a été traduit en albanais et publié chez l'éditeur de l'écrivain, Onufri. Ses romans suivants, Quatre dames, qui se passe au Mali, et Le dompteur du Loup-Sentier au Liban, qui raconte une randonnée initiatique dans les montagnes libanaises, ont aussi des allusions au grand auteur.

