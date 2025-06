Éric Seydoux, maître sérigraphe, exposé au musée Matisse

Intitulée L’Atelier d’Éric Seydoux, imprimeur et éditeur en sérigraphie, elle met en lumière quarante années d’une activité foisonnante, durant lesquelles l’artisan a collaboré avec plusieurs générations de créateurs : peintres, dessinateurs, graphistes, illustrateurs ou sculpteurs : Claude Viallat, Yayoi Kusama, Buren, Loustal, Crumb ou encore Pierre Soulages.

Présentée en 2023 à la Bibliothèque nationale de France (BnF) sous le double commissariat de Céline Chicha-Castex et Cécile Pocheau-Lesteven, l’exposition connaît aujourd’hui une nouvelle vie au Palais Fénelon, enrichie de 148 œuvres issues des prêts d’Anne-Marie Seydoux et Amélie Seydoux, respectivement veuve et fille de l’artiste, également commissaires de l’exposition.

« Une exposition en partenariat avec la BnF »

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme de coopération culturelle engagé entre la BnF et les institutions régionales des Hauts-de-France, en perspective de l’ouverture de son futur pôle de conservation à Amiens, prévue pour 2029.

À travers cette initiative, la BnF entend valoriser ses collections auprès du grand public et renforcer son ancrage territorial dans la dynamique culturelle locale.

Éric Seydoux (1946-2013), imprimeur et éditeur en sérigraphie, membre de la vieille famille Seydoux dont est également issue Léa Seydoux, est une figure majeure de l’estampe contemporaine. Après un baccalauréat au Lycée français de New York et une formation à l’Art Students League, il apprend la sérigraphie à Paris et participe, dès mai 68, à l’atelier des Beaux-Arts où il imprime les célèbres affiches du mouvement.

En 1974, Éric Seydoux fonde L’Atelier avec Jack Pesant, imprimant des œuvres d’artistes comme Henri Cueco, Gérard Fromanger, ou Victor Vasarely. Il crée également les Éditions Apaar, édite des portfolios et travaille avec des figures majeures de la bande dessinée comme Robert Crumb, Jacques de Loustal ou Yves Chaland. Dans les années 1990, il oriente ses choix éditoriaux vers l’art contemporain, collaborant avec Shirley Jaffe, Pierre Buraglio et Claude Viallat.

Innovant techniquement, il parvient à reproduire des effets de fusain ou d’aquarelle. Il imprime des livres d’artistes prestigieux, comme Accidents de Jacques Monory et Tanguy Viel, ou Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire, illustré par Daniel Buren. Il collabore avec de nombreuses institutions et artistes majeurs, parmi lesquels Louise Bourgeois, Sophie Calle, Yayoi Kusama, Pierre Soulages, Joseph Kosuth…

Membre fondateur de l’association Les Ateliers en 1994, il organise aussi des expositions dans son propre atelier-galerie. Enseignant à l’ENSAD (École nationale supérieure des arts décoratifs) puis à l’École Estienne, il est promu Maître d’art et officier des Arts et des Lettres en 2008. Éric Seydoux est décédé en 2013.

