Une fois la Grande Vague passée, que reste-t-il de Hokusai ?

Tout le monde connaît la Grande Vague de Hokusai, estampe reproduite aujourd’hui jusque sur nos objets du quotidien. Mais son auteur, tout comme l’étendue de son œuvre prolifique sont restés dans l’ombre de cette image devenue iconique.

Le travail unique de ce « vieux fou de dessin » comme il s’appela lui-même, mérite pourtant qu’on s’y arrête. Les estampes de paysages, dont ces 36 vues du mont Fuji auxquelles la vague appartient, y côtoient d’autres représentations sublimées du vivant (on dit qu’il publia près de 30.000 dessins), qui forment un ensemble éblouissant.

Né en 1760, mort en 1849, quelques années seulement avant la fin de la période Edo et de la réouverture du Japon vers le monde, fortement influencé par l’art européen de la Renaissance, qui parvenait au compte-goutte via l’unique comptoir hollandais autorisé sur l’île, il entra en apprentissage dans un atelier de gravure à 13 ans et passa ensuite toute une vie à dessiner et peindre, dans une misère relative, traçant sa voie artistique au gré des commandes, des succès ou des mises au ban, sans jamais se soucier des conventions.

Découvert avec éclat par l’Europe et en particulier par les milieux intellectuels et artistiques français peu de temps après sa mort, il fascine par son trait, les couleurs de ses estampes, devient une source d’inspiration pour Monet, Degas, Cézanne, Van Gogh ou Bonnard, et gagne bientôt une notoriété mondiale, qui ne se démentira plus par la suite.

Célébrant une œuvre hors du commun, mais aussi l’importance des échanges entre cultures, ce film offre ainsi un voyage esthétique à travers le Japon des XVIIIe et XIXe siècles.

Hokusai (1760–1849), Vent frais par matin clair, entre 1829 et 1833

Diffusé le vendredi 27 juin à 23h10, le film de Lise Baron est aussi en ligne, sur france.tv. La production est assurée par Maël Mainguy, Morgane Carriou et Les Nouveaux Jours productions, et la narration confiée à Caroline Ferrus.

Photographie : Hokusai (1760–1849), Pont suspendu entre Hida et Etchy, Leeds Museum & Galleries, Royaume-Uni

