Utopie, dancefloor et galaxies lointaines : trois jours aux Intergalactiques

La 13ᵉ édition des Intergalactiques a rencontré un succès retentissant en 2025. Le festival a attiré 6500 personnes sur le seul week-end, soit une hausse de 33 % par rapport à l’année précédente, et 7000 participants en comptant les événements Off. Une affluence qui témoigne de l’ampleur prise par cette manifestation culturelle.

Le programme, riche et éclectique, a rassemblé 39 auteurs et autrices, 25 personnalités médiatiques et 15 intervenants, pour un taux de remplissage des conférences proche de 100 %. Le salon du livre, quant à lui, a doublé ses stands de création et de microédition, passant de 18 à 38. La fréquentation soutenue s’est également traduite en chiffre d’affaires, avec 30.000 euros enregistrés – une augmentation de 57 % par rapport à 2024 et de 10 % par rapport au précédent record établi en 2023.

Si pour 2026, le format évoluera de même que sa temporalité, pour mieux répondre aux attentes grandissantes du public, des partenaires et des artistes. De quoi attiser dès maintenant la curiosité pour cette 14ᵉ édition, que l’on pressent déjà pleine de renouveau.

En attendant, retour sur une édition 2025, avec Anne-Charlotte.

Jour 1 – De Matrix à la Quatrième Dimension

Tout un vendredi pour repenser l’imaginaire et le soir, la MJC Monplaisir déborde déjà d’énergie. Le festival s’ouvre sur une grande table ronde aussi percutante qu’inspirante : « Que faire ? ». Entourée d’invité·es brillant·es – de la philosophe Alice Carabédian à l’iconoclaste Tienstiens en passant par Léo Henry ou Kath Bolchegeek – Anne Canoville lance la discussion sur un sujet brûlant : comment résister à l’ascension des imaginaires d’extrême droite ?

Très vite, Matrix, Elon Musk et Dark Vador s’invitent dans la conversation. Car oui, l’extrême droite adore détourner les mythes ! Mais les invité·es rappellent que l’imaginaire peut aussi devenir outil de lutte. Résister, c’est créer. Faire, pas faire faire. Réinvestir les figures, les mythes, les récits. Et toujours garder un œil critique sur les symboles que l’on manipule.

Après ce lancement en fanfare, place à une plongée vintage avec la projection d’épisodes choisis de La Quatrième Dimension, proposée par les éditions Argyll. Frissons garantis, entre SF, fantastique et horreur. Le ton du week-end est donné : on va rêver, réfléchir… et probablement bousculer quelques certitudes au passage. (reportage complet à lire ici)

David Meulemans (Aux Forges de Vulcain, justement en train d'écrire à Vulcain), l'écrivain Xavier Dollo, la traductrice Marie Koullen et Zelda (chaîne DoctriZ)

Jour 2 – Fête, cosmos et piles à lire

Samedi matin, direction Lyon 3 pour un débat aussi joyeux que subversif : « La fête est-elle révolutionnaire ? ». Aux côtés d’Anne Canoville, Ludivine Bantigny, Pacôme Thiellement ou encore M.E. O’Brien explorent la fête comme moment de transgression, d’occupation joyeuse, de libération collective. On y danse, on y milite, on y échappe à l’ordre établi. Mention spéciale aux fêtes queer des années 90 évoquées par O’Brien ou aux slogans flamboyants de Mai 68 (« Prolétaires de tous les pays, caressez-vous ! »).

L’après-midi, cap sur les étoiles avec une conférence sur l’imaginaire spatial. Et là, surprise : l’espace, ce rêve universel, devient soudain sujet de controverse. Luvan nous fait rêver d’un cosmos contemplatif… pendant qu’Irénée Régnault démonte les logiques colonisatrices du « New Space » version Elon Musk. L’espace, terrain de fuite pour milliardaires ou territoire d’exploration poétique ? On ressort la tête pleine de galaxies… et de doutes bien terrestres.

Et puis, entre deux conférences, c’est le moment sacré : la visite du salon du livre. Micro-édition, dédicaces, brocante geek, expo SF et lectures musicales : un vrai tourbillon de découvertes. Mon sac déborde de romans, ma pile à lire implose. Cerise sur le gâteau : les 30 ans des éditions Mnémos célébrés autour d’un verre, entre libraires, autrices et lecteurs. Un samedi riche comme une constellation. (reportage complet à lire ici)

Jour 3 – Littératures engagées et héritage féminin

Dimanche, pas question de flancher : le festival bat toujours son plein. On démarre avec une belle mise en lumière des éditions Argyll, stars de cette édition. Xavier Dollo et Simon Pinel expliquent leur démarche : éditer des imaginaires engagés, soutenir les auteur·ices, valoriser la traduction… et surtout, faire rayonner des récits oubliés ou invisibilisés.

C’est à eux qu’on doit la publication de Chlorine, de Jade Song, ou encore des sublimes récits de la collection RéciFs. Cerise sur la table ronde : la lecture émouvante d’extraits par Ketty Steward ou Marie Koullen. L’émotion est palpable.

Et ça continue l’après-midi avec un débat brûlant : comment la SF peut-elle porter l’écologie ? Pour Clément Sénéchal, l’écologie institutionnelle a failli. À la SF d’imaginer d’autres possibles ! Etienne Cunge, Jean-Marc Ligny, Jean Krug : chacun apporte sa vision, entre thrillers climatiques et fictions glaciaires. On en ressort convaincu : la science-fiction n’est pas qu’un miroir, elle est aussi une arme.

Le volet cinéma n’aura d'ailleurs pas été en reste durant le festival : 16 longs-métrages et 3 séances de courts ont été projetés dans 7 salles et espaces culturels partenaires. Enfin, 70 bénévoles ont contribué au bon déroulement de l’ensemble de l’événement.

Clap de fin en beauté avec une dernière table ronde sur l’édition du matrimoine en SF. De Mary Shelley à Judith Merril, la parole est donnée aux autrices trop longtemps effacées. Traduire, republier, faire entendre d’autres voix : voilà aussi une forme de résistance. (reportage complet à lire ici)

Crédits photo : Anne Canoville, Léo Henry, Alice Carabédian, Tienstiens BD, Kath Bolchegeek et Patrick K. Dewdney - Anne-Charlotte Mariette, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com