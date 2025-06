Réussir son bac de philo avec Ali Baddou

Chaque épisode montre en quoi les philosophes présentés furent de véritables dissidents intellectuels. Avant de devenir des figures tutélaires de la pensée, ces auteurs ont été des agents de rupture, proposant des visions du monde aussi dérangeantes que novatrices. C’est cette dynamique de subversion originelle qui constitue le fil conducteur du podcast.

Pour chaque penseur, Ali Baddou s’entoure d’experts incontestés – philosophes, universitaires, spécialistes – et opte pour une approche en trois temps, pensée pour être à la fois accessible et exigeante. Ensemble, ils mettent en lumière les formules-chocs, les concepts devenus emblématiques, tout en déconstruisant les interprétations erronées qui les accompagnent parfois. Ainsi revisite-t-on : « Je pense donc je suis », « L’allégorie de la caverne », ou encore « La banalité du mal », non comme des slogans figés, mais comme des propositions toujours vibrantes de sens.

Les épisodes

Episode 1 : Platon, avec Dimitri El Murr, universitaire et philosophe français, spécialiste de Platon

Episode 2 : René Descartes, avec Laurence Devillairs, docteure en philosophie

Episode 3 : Emmanuel Kant, avec Michaël Foessel, philosophe, spécialiste de la philosophie allemande et de la philosophie contemporaine

Episode 4 : Friedrich Nietzsche, avec Sophie Galabru, philosophe et écrivaine

Episode 5 : Vladimir Jankélévitch, avec Cynthia Fleury, professeure

Episode 6 : Simone Weil, avec Frédéric Worms, philosophe, professeur de philosophie contemporain

Episode 7 : Hannah Arendt, avec Perrine Simon-Nahum, docteure en histoire, spécialiste de l’histoire du judaïsme, de philosophie de l’histoire et de théorie politique

Ali Baddou, professeur de philosophie

Ali Baddou est plutôt connu du grand public pour sa carrière médiatique, entamée au début des années 2000. En 2007, il rejoint Canal+ en tant que chroniqueur littéraire au sein du Grand Journal, avant de prendre les rênes de La Nouvelle Édition de 2011 à 2015 où il succède à Bruce Toussaint. Il anime ensuite Le Supplément jusqu'en 2016.

En 2017, Ali Baddou intègre France Télévisions pour présenter C l'hebdo sur France 5, qu'il présente jusqu'en 2023. Parallèlement, il poursuit sa carrière radiophonique sur France Inter, notamment en animant Questions politiques de 2017 à 2021. Depuis 2023, il coanime Le 6/9 du week-end, la matinale de France Inter diffusée du vendredi au dimanche.

Mais bien avant cela, il fut professeur de philosophie pendant quelques années, au début de sa vie professionnelle. Fils de diplomate marocain, il est élève au lycée Henri IV, à Paris, après avoir passé sa jeunesse dans différents pays. Agrégé à 23 ans, il enseigne la philosophie dans un lycée de Lyon puis à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur, à Saint-Denis, et à Sciences Po.

Avec « Philosophes », il renoue donc avec sa première activité. Pour l'épauler, en plus des intervenants ponctuels, Séverine Cassar s'occupera de la réalisation de l'émission, Maëlle Polsinelli de la préparation, et Baptiste Collion et Basile Beaucaire du mixage.

Par Dépêche

