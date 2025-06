L'Eden à l'aube

Karim Kattan, écrivain franco-palestinien, offre avec L’Éden à l’aube (Éditions Elyzad, 2024) une œuvre envoûtante où l’amour et la poésie s’entrelacent dans une Palestine à la fois réelle et onirique.

Dans ce roman, Gabriel, étudiant en architecture, et Isaac, réceptionniste d’hôtel, se rencontrent à Jérusalem, ville labyrinthe où les histoires de jinns, de lions et de chevaliers nourrissent leurs nuits. Leur relation, intense et fragile, se déploie sous le regard d’un narrateur céleste, témoin impuissant des passions humaines.

Le récit, traversé par le khamsin, vent chaud et poussiéreux, évoque une terre morcelée où l’amour devient un acte de résistance. De Jérusalem à Jéricho, jusqu’au village où l’on oublie de mourir, les deux hommes cherchent un éden, une lumière, une liberté. L’écriture de Kattan, sensuelle et lyrique, mêle réalisme et merveilleux, offrant une méditation sur l’identité, l’exil et le désir.

L’Éden à l’aube a été salué par la critique et sélectionné pour plusieurs prix littéraires, dont le Prix Renaudot 2024 et le Prix de la littérature arabe 2024. Un roman bouleversant, où la beauté des mots sublime la douleur du monde.