Caroline Boidé, poétesse et romancière, nous convie à un périple vibrant avec Il nous faut la vie fauve, publié aux Éditions des Équateurs. Ce récit, à la fois manifeste et carnet de voyage, explore les chemins de la liberté à travers les figures d'artistes indomptables.

De Collioure, où Matisse et Derain ont embrasé la toile de couleurs, à Tanger, refuge de Delacroix, en passant par Nice, théâtre des pensées de Nietzsche, et le Mexique, terre de la chanteuse Chavela Vargas, l'autrice suit les traces de ceux qui ont refusé la domestication.

Elle évoque également Catherine Pozzi, l'amour fou de Paul Valéry, Linda Lê, diamant noir des lettres françaises, et Dominique Aury, autrice d'Histoire d'O.

Face à un monde dominé par les algorithmes et la marchandisation, Caroline Boidé célèbre la puissance de l'imagination, la beauté des paysages du Sud, et l'élan vital de ces esprits libres. Son écriture, fluide et poétique, invite à réveiller la force animale en chacun de nous, à embrasser une vie fauve, vibrante et passionnée.