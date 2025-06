Philippe Labro est mort : parcours d’un homme aux mille vies

C’était un profil touche-à-tout. Si les nécrologies qui lui sont destinées en cette matinée retracent le parcours de cette vie passée dans les hautes sphères de l’influence française, dans le monde des lettres, des médias et du cinéma, ce n’est pourtant pas sur les bancs de l’école que l’homme excellait.

Et pour cause, en 1954, alors qu’il étudie dans un lycée du très chic 16e arrondissement de Paris, Philippe Labro rate son baccalauréat et redouble son année. Il ne brille que dans un domaine : la littérature. Ces aptitudes lui permettent d’obtenir, à 15 ans seulement, un concours de journalisme parrainé par Le Figaro.

Il devient ensuite rédacteur en chef du Journal des jeunes, une fierté pour le fils du Montalbanais Jean-François et Henriette Labro, qui le voient trouver son chemin après des années difficiles à l'école.

Le journalisme avec Vincent Bolloré

Ce premier pas dans le monde du journalisme marque pour le futur écrivain le début d’une vie sans cesse stimulée par sa curiosité, et ce qui semble être une soif de découverte. Après avoir obtenu une bourse d’études, il part voyager à travers tous les États-Unis, soutenu financièrement et moralement par ses parents.

À son retour en France, Philippe Labro est déterminé à se faire une place dans le journalisme parisien. Il obtient un premier poste en tant que reporter chez Europe 1. Il passe ensuite entre les lignes de Marie-France en 1958, et rédige les grands portraits du mois.

L’année suivante, Pierre Lazareff lui passe sa première commande littéraire : une biographie romancée d’Al Capone, pour la collection « L’air du temps » de Gallimard, qu’il appellera Un Américain peu tranquille. C’est une année décisive pour le désormais écrivain, qui fait ses premiers pas dans la prestigieuse maison d’édition, et intègre en même temps la rédaction de France-Soir, ancien quotidien généraliste, où il reste jusqu’en 1972 malgré une interruption lorsqu’il est appelé pour la guerre d’Algérie.

En 1979, il devient rédacteur en chef à RTL. Il collabore ensuite comme journaliste pour TF1, avant de rejoindre Antenne 2, où il présente, en alternance avec Bernard Langlois, le Journal Antenne-2-Midi entre 1981 et 1982.

Des années plus tard, en 2005, il participe au lancement de la chaîne Direct 8 aux côtés de Vincent Bolloré, dont il devient vice-président, tout comme de Direct Matin, média du même groupe. Il y anime le magazine culturel Blog Notes dès les débuts de la chaîne, puis l’émission de débat Langue de bois s’abstenir à partir de 2008.

Double casquette d’artiste

En parallèle, l’homme nourrit une passion pour les arts. Grand cinéphile, il se rapproche du milieu du septième art. Très lié à Jean-Pierre Melville, il s’essaie à la réalisation de films imprégnés de l’influence du cinéma américain. Il fait une apparition, dans son propre rôle, dans les dernières scènes du film Made in USA de Jean-Luc Godard, et signe en 1966 son premier court métrage, Deux D : Marie Dubois et Françoise Dorléac. Son premier long métrage, Tout peut arriver, sort en 1969.

Entre 1970 et 1971, il se fait remarquer en collaborant avec Johnny Hallyday, pour qui il écrit plusieurs chansons : il est le premier à signer l’intégralité des textes d’un album du chanteur. Serge Gainsbourg, autre star de l’époque, lui confie également l’écriture de textes pour Lolita Go Home, l’album de Jane Birkin.

Un écrivain presque Goncourisé

Une appétence certaine pour l’écriture, qui conduit l’homme à publier de nombreux textes. Il a signé pas moins de 23 textes, pour lesquels il obtient de prestigieuses distinctions littéraires. Son ouvrage L’Étudiant étranger, publié en 1986 chez Gallimard, est récompensé du Prix Interallié. En 1988, Un été dans l’Ouest décroche le Prix Gutenberg.

Plus prestigieux encore : il a été deux fois finaliste du prix Goncourt. Mais ce dernier lui passe à chaque fois sous le nez. En 1988, son roman Un été dans l’Ouest fait figure de favori, mais le prix est finalement attribué à Erik Orsenna pour L’Exposition coloniale.

Deux ans plus tard, en 1990, Le Petit Garçon se retrouve en lice face à Les Champs d’honneur de Jean Rouaud, qui l’emporte largement avec huit voix contre deux. Pour finir sa carrière littéraire, le journaliste a publié en Deux gimlets sur la 5ème avenue, toujours dans la blanche, et été Président du prix RTL/Lire, et a occupé la présidence du jury du prix Matmut du premier manuscrit.

