Les Malarazza d’Ugo Barbàra : la grande saga italienne de l’été

Les Montaldo sont des notables à Castellemare del Goffo mais, à la veille de l’arrivée de Garibaldi, le chef de famille décide de migrer en Amérique avec femme et enfants ; officiellement pour démarrer une nouvelle vie, officieusement, pour échapper aux troubles et à la mise à prix de sa tête à la suite de son ralliement opportuniste au général.

De Palerme à New York, Ugo Barbàra , scénariste de métier, nous offre une vaste saga qui réunit aventure, romance, suspens, success-story et secrets de famille. Ajoutez à cela une vengeance qui va s’exporter outre Atlantique et qui va nourrir le récit jusqu’à la dernière page.

Riche en rebondissements, ce livre explore la fin du XIXe siècle et l’instabilité politique qui règne en Italie qui est, à cette époque, constituée de plusieurs états. Garibaldi va, sous la bénédiction de Victor Emmanuel, esquisser grâce à ses victoires, l’unification de l’Italie, notamment face aux Bourbons.

La migration des Européens vers l’Amérique, signe la réussite pour ceux qui avaient déjà de l’argent, pour les autres, c’est à nouveau le cycle de la débrouille et de la famine. Le roman retrace cette période avec précision sans rien omettre des conditions difficiles de survies ou des réussites - trop - faciles.

Dans la galerie de portraits, on note que les personnages qui ont le plus de caractère sont les femmes, qui vont faire preuve de courage, d’adaptation et d’émancipation. Le personnage de l’épouse, Rosaria Battaglia, se révèle la figure tutélaire de la famille, agaçant souvent son mari. Quant aux hommes, ils recréent une seconde Italie en Amérique avec le sens des affaires pour les uns, le sens de l’honneur pour les autres.

Les secrets de famille sont des enfants cachés du patriarche, Antonio Montaldo, que l’on va suivre dans le Nouveau Monde comme en Italie. Les romances sont , bien sûr, parsemées d’écueils , mais rassurez-vous, l’amour finit toujours par triompher.

On sent bien la patte d’un scénariste derrière les 636 pages, car ce roman est digne d’un feuilleton télévisé de notre enfance dans lequel chaque fin d’épisode foisonnait de révélations ou d’intrigues, pour nous rendre addictes.

Traduit de l’italien par Romane Lafore, ce roman est le premier ouvrage traduit en français de cet auteur qui en a écrit six, et une vingtaine de scénarios à son actif. Les Malarazza a connu un succès en librairie en Italie.

Ce roman est une plongée dans l’Histoire moderne de l’Italie et de l’Amérique, un roman sous forme de saga, pour laquelle on aimerait connaître une suite.

Par Christian Dorsan

