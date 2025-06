Erik Orsenna et Bernard Matussière, compagnons de route depuis l’adolescence, unissent leurs talents pour capturer le monde en mouvement. L’un écrit, l’autre photographie.

Leur ouvrage, Voyages aux pays nomades – L’eau, le sable et les rêves, publié chez Métailié, offre une immersion dans des territoires où les frontières s’effacent et où la vie palpite au rythme du vent et des rencontres.

À Cuba, ils observent les vestiges d’un rêve révolutionnaire. Dans le Sahel, ils suivent les traces des nomades sur des frontières de sable. Au Bangladesh et en Inde, ils affrontent les périls d’un monde en mutation. En Chine, ils contemplent une puissance en marche.

Leurs regards se croisent, se complètent, se questionnent. Ont-ils vu les mêmes mondes ? Leurs récits et photographies dévoilent des réalités mouvantes, des instants saisis entre l’éphémère et l’éternel.

Ce livre est une invitation à la curiosité, un hymne à l’amitié et à la fraternité. Il célèbre la fragilité de notre univers et la beauté des rencontres. Un voyage sensible et poétique, porté par deux artistes qui rendent compte du réel avec humanité et passion