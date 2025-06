Prix Albertine Jeunesse : 3 titres francophones salués

Les lauréats du 7e Prix Albertine Jeunesse

3-5 ans

Never, not Ever! (Même pas en rêve) de Beatrice Alemagna, traduit par Jill Davis, Harper Collins (L’école des loisirs)

6-8 ans

The Brothers Zzli (Les frères Zzli), d'Anne-Lise Boutin et Alex Cousseau, traduit par Vineet Lal, Eerdmans Books for Young Readers (Éditions Les Fourmis rouges)

9-11 ans

Shepherdess Warriors, volume 1 (Bergères Guerrières, volume 1) de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais, traduit par Ivanka Hahnenberger, Ablaze (Glénat)

Le Prix Albertine Jeunesse est coorganisé par la Villa Albertine, l'Institut français de la culture et de l'éducation, les ambassades de France aux États-Unis et au Canada, l'Institut français du Canada, l'Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et la librairie Albertine Books (New York).

Créé en 2018, le prix littéraire a réuni cette année 15.600 élèves de 672 classes d'Amérique du Nord. Ils ont lu, en français et en anglais, les ouvrages de la sélection 2025 établie par des experts de la Villa Albertine, des ambassades de France, d'Albertine Books et de membres du réseau de l'AEFE en Amérique du Nord.

La récompense, outre la visibilité accordée aux titres primés, entend renforcer l'éducation bilingue et multilingue, ainsi que les liens entre les cultures francophones et anglophones. En mars 2025, la Villa Albertine a organisé une trentaine de rencontres entre les élèves participants et les auteurs des titres en lice, pour susciter des échanges approfondis.

Le palmarès de l'année 2024, composé de trois titres également, est disponible à cette adresse.

