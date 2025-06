À hauteur d’enfant : la genèse de La Chambre d’Hannah

Au Soudan, les chrétiens font face à une situation complexe et souvent précaire, marquée par des tensions religieuses et politiques. Le conflit dans le pays, qui a des racines profondes et multidimensionnelles, a souvent vu les chrétiens, principalement présents dans le sud du pays et dans certaines régions comme le Nil Bleu et les monts Nouba, être marginalisés ou persécutés.