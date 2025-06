Nettoyer la mort : RIP, une série choc qu'on ne lâche pas

RIP, série qui retourne l’estomac

Ash, de la librairie Momie à Saint-Malo, le reconnaît sans détour : les rayons jeunesse et mangas forment son terrain de prédilection. Pourtant, l’horreur occupe une place à part. « Ce n’est pas mon genre de prédilection, mais j’adore lire de l’horreur. Et là, j’ai été servi·e ! » Une fascination qui trouve un écho puissant dans la série RIP de Gaet’s et Julien Monier.

Chaque tome explore la vie d’un·e employé·e d’une société spécialisée dans le nettoyage des logements, mobilier et autres bijoux de personnes décédées. Ces personnages – Derrick, Maurice, Ahmed, Albert, Fanette, Eugène – œuvrent en marge du système, dans des scènes marquées par la saleté, la mort, et l’absence. Des détrousseurs de cadavres modernes, chargé·e·s de récupérer tout ce qui peut se revendre.

Une seule règle : ne rien garder pour soi. Tenté par une bague laissée sur une main encore tiède, Derrick bascule. « Visuellement, c’est dur. Pas de nettoyage, pas d’euphémisme. Ils n’y vont pas de main morte. » No Pun Intended.

La narration progresse de tome en tome : chaque personnage croisé dans les pages précédentes devient protagoniste. Les trajectoires se croisent, les révélations s’imbriquent. Un puzzle humain, glaçant, angoissant. « C’est un vrai page-turner. L’envie de savoir, la pression ressentie, le dégoût face à certaines scènes. Et surtout cette ambiance de résignation, de pitié... » Tous paraissent paumé·es, abîmé·es, parfois répugnant·es, mais profondément humain·es.

Dessin au scalpel, fresque macabre en jaune et noir

Graphiquement, l’identité visuelle est tout aussi singulière. Julien Monier offre un trait immédiatement reconnaissable. « Ce n’est pas du Corto Maltese ni du Tintin. Les visages sont ultra expressifs. On pense à des caricatures, mais en réalité c’est ultra léché, avec beaucoup de détail. » Ce soin graphique, cette intensité des regards, cette rugosité dans les traits ancrent l’horreur dans une réalité crue. L’univers est sombre, les couleurs ternes, et l’édition spéciale Momie vient accentuer cette noirceur.

Regroupant les tomes 1 et 2 dans un volume collector, cette édition se distingue. En couverture, les personnages aligné·es composent une fresque continue, flanquée de cette maxime funèbre : « Ce que la vie nous offre… la mort nous le reprend. » À l’intérieur, des pages entièrement recolorisées en noir et jaune, aux teintes de la librairie. En ouverture, des définitions viennent poser le cadre, comme un rituel d’entrée dans un monde où la mort a ses propres règles.

Quand l’ambiance de RIP résonne avec celle de Momie

Si cette édition spéciale, réalisée avec l’éditeur originel Petit à petit, a vu le jour, c’est aussi grâce à une forte affinité entre ses auteurs et le réseau Momie. « On ne détrousse pas les cadavres. Mais on se régale à les découvrir dans ces BD ! » Ce ton décalé, mêlant humour noir et fascination morbide, fait écho à la complicité qui règne entre les membres de la librairie.

Signée par Gaet’s et Julien Monier, avec un ex-libris en prime, l’édition du tome 1 a assurément rencontré un franc succès auprès des client·es. Les fans de la série répondent présent·es, les néophytes se laissent convaincre. Chez Momie, la passion pour l’édition indépendante et les récits hors-norme se traduit dans les choix assumés des libraires. Ash en fait déjà partie.

Une princesse en fuite et des intrigues royales

En apprentissage depuis septembre 2024, Ash navigue entre les genres avec un insatiable appétit de lecture. Jeunesse, mangas, romance, horreur... autant de mondes qu’elle explore, tout en sensibilité et enthousiasme. Un parcours déjà dense, où chaque découverte devient partage.

Parmi les lectures marquantes, Yona, princesse de l’aube de Mizuho Kusanagi (trad. Léa Le Dimna, chez Pika) s’impose comme une révélation personnelle. « Une vie de princesse tout à fait banale jusqu’à l’assassinat du père… et la fuite commence. Deux semaines pour dévorer quarante tomes. Impossible de décrocher. » Une saga où se mêlent prophétie, vie de fugitive et romance sur fond d’univers historique fantastique. L’émotion est encore vive, à l’approche de la fin, avec quarante-trois volumes parus en France.

Autre coup de cœur affirmé : Prince Captif de C.S. Pacat (trad. Mathias Lefort et Louise Malagol, chez Bragelonne). « Un roman où se croisent stratégie, romance et tension psychologique. Des personnages ciselés et une intrigue sans répit. » L’univers, tendu et chargé, captive par la finesse des rapports de pouvoir et l’intensité des relations humaines.

Une céramiste, un atelier, et un josei inattendu

Sur le plan professionnel, c’est une perle méconnue qui marque Ash : The Blue flowers and the ceramic forest (trad. Mathilde Vaillant, chez Mangetsu). Ce josei contemporain, centré sur un atelier de poterie et les liens qui s’y tissent, propose une lecture sensible et mature.

« Une vraie découverte pour les lecteurices qui cherchent du shojo adulte. Atelier de poterie, rencontres touchantes, dessins sobres et sensibles. » Un titre encore confidentiel, mais qui touche autant le public féminin que masculin. Une belle passerelle entre douceur graphique et profondeur émotionnelle.

